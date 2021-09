«La moda impari dal design il valore del bello senza tempo»

Lei è noto per essere attento a ogni aspetto di un negozio, cosa reputa prioritario per un negozio a insegna Armani/Casa, oltre alla superficie, ovviamente?

L’ambientazione: i clienti devono poter immaginare l’effetto che mobili e complementi creano all’interno di uno spazio. Immagino quindi il negozio non come un display di pezzi singoli, ma come una serie di suggestioni. L’idea è offrire al cliente in un ideale mondo Armani, per ispirarlo e aiutarlo nella scelta.

Come sta funzionando la formula di Londra, con il negozio Armani/Casa a fianco della boutique principale?

Il business degli arredi e quello dell’abbigliamento sono separati, ma anche complementari. La formula dei due punti vendita affiancati a Londra funziona bene, anche perché è stata appositamente studiata per il tipo di richiesta e di clientela. Le due realtà dialogano in modo naturale: all’interno del negozio si è guidati, in un percorso fluido, a vivere un’esperienza di acquisto unica.

Quali sono i prodotti che si è più divertito a immaginare?