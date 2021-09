La moda protagonista del Fuorisalone: la guida agli eventi da non perdere

Stokke al Parco Indro Montanelli

La “sedia per la vita” Stokke Tripp Trapp arriva in formato maxi installazione in giallo per portare anche a Milano l'esperienza di guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Dopo la mostra “Century Of The Child” al MoMa di New York, Stokke torna al Fuorisalone con il suo set fuori misura in collaborazione con Corvasce e un programma di laboratori creativi incentrati sull'educazione al design sostenibile con la partecipazione di Uniqlo, che collabora con Stokke per estendere il suo concetto di LifeWear, per il quale vestirsi è un atto fondamentale e necessario del vivere, e pertanto radicato in un'idea design democratico, semplice ma innovativo, sostenibile e che risponda alle esigenze reali di ciascuno, ai temi dell'educazione e della pedagogia. L’installazione sarà al Parco Montanelli dal 7 al 10 settembre.

Oltre il Fuorisalone : i nuovi Objects Nomades di Louis Vuitton



Aguacate dei Fratelli Campana

Louis Vuitton presenterà le nuove creazioni della collezione di Objects Nomades, lanciata nel 2012 e ispirata al tema del viaggio: la Petal Chair di Marcel Wanders, che richiama un fiore che sboccia e che evoca uno dei simboli della maison, e Aguacate dei Fratelli Campana, una composizione colorata in pelle che può essere appesa o collocata per dare energia a un ambiente, componibile secondo il proprio gusto e disponibile in soli 30 pezzi.

Per Lisa Corti una capsule “made in Milano” - Via Conchetta 6



La capsule firmata da Lisa Corti e dal Laboratorio Paravicini

I colori e la creatività di Lisa Corti e del Laboratorio Paravicini si incontrano in una nuova capsule di tessuti e ceramiche sottili per la tavola, la collezione Veranda. Realizzata in lino, che Lisa Corti usa per la prima volta, è pensata nelle varianti di colore peacock green, magenta pink e gold peach. Le pennellate a fiamma dei bordi sulla ceramica richiamano le striature ikat dei tessuti. Camelie, gardenie e fiori di pesco, d'ispirazione orientale, decorano i piatti e i tessuti. La collaborazione è, per la prima volta, interamente Made in Italy, o meglio Made in Milano, sia per quanto riguarda i tessuti sia per la lavorazione delle ceramiche.





La Pancuccia di United Pets

United Pets presenta Pancuccia, disegnata da Roberto Rago e Alessandro Gorla, una rivoluzionaria cuccia per pet dalla silhouette elegante studiata per essere un complemento d'arredo polifunzionale indoor e outdoor. Disponibile in tre colori, è una piccola panca che cela al suo interno un vano in grado di ospitare animali di piccola e media taglia, per favorire l'interazione con i propri pet, invitando gli amici umani a sedersi e far loro compagnia.