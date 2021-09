La moda ritorna verso se stessa, ma rinnova l’incontro fra rigore e immaginazione

3' di lettura

Più cambia, vuole l'adagio, più è la stessa cosa. La massima non perde di efficacia: giunte al secondo giorno, le sfilate milanesi confermano che la moda, nel bene come nel male, riprende nell'esatto punto in cui aveva interrotto le trasmissioni. Coerenza o sventatezza?

In tema di coerenza - d'altro genere, sia chiaro - Giorgio Armani ha di certo parecchio da dire. A conclusione della sfilata co-ed che celebra il quarantesimo anniversario di Emporio Armani, la collezione nata sotto il segno dell'aquila nel 1981 e sviluppatasi in un brand contenitore, dichiara: «Tengo duro, faccio il mio e non cambio il mio modo di pensare». Onore al merito: la durata dello stile Armani, anche nella sua versione metropolitana, giovane, trasversale o come la si vuole chiamare, è indubitabile. Potere della semplicità, del lavoro in sottrazione, e del desiderio di rispondere allo spirito dei tempi; a modo suo, certo.

C'è una vena di pensosa leggerezza nell'aria a Milano. Armani la cattura nell'idea di un viaggio che parte in città, con il blu profondo, e arriva, passando per il deserto, in una India immaginaria, con i colori vividi arraggiati in elettriche contrapposizioni e le collane per lui e per lei. Ineffabile e ottimista, la prova è l'ennesimo update della formula, con una coesione tra mondo maschile e femminile che fa ben sperare per il futuro. A conclusione dello show, Armani inaugura la mostra sul quarantesimo negli spazi del Silos: una retrospettiva-manifesto che è una bomba visiva, minata però da uno stile espositivo a tratti vetrinistico.

Leggerezza è una lingua che a Milano i capaci maneggiano con personalità. Daniele Calcaterra ne fa la materia di uno stile lieve e concreto, dai tagli impeccabili, i volumi avvolgenti e i colori fondenti, pensato per mettere in risalto la donna più che il vestito. Gabriele Colangelo è etereo, ma non evanescente, anzi materico e presente: la collezione che immagina per Giada è allungata, flessuosa, di una eleganza appena un po' severa, gentile.

Nel mondo rigoroso di Jil Sander, i coniugi Lucie e Luke Meier si muovono con molto agio. Hanno portato una ventata di astrazione, e una eleganza sbilenca che deve qualcosa al Céline di Phoebe Philo - la quale a sua volta molto doveva al Jil Sander di Jil. Il lavoro dei due è spesso freddo, ma non a questo giro. Non raggiunge temperature bollenti, certo, ma accoglie concretezza e imperfezione.