La moda si mobilita per l’Australia: da Kering un milione di dollari Il gruppo francese annuncia che si tratta solo di un primo intervento: seguiranno progetti a sostegno della riforestazione e biodiversità - Tra le celeb, hanno già fatto donazioni Nicole Kidman, Elton John e molti altri di Giulia Crivelli

6' di lettura



Il gruppo Kering, secondo al mondo nel settore del lusso dopo Lvmh, stabilisce un nuovo primato: a poche ore dall’incendio che semidistrusse la cattedrale di Notre Dame, l’ad Francois Pinault annunciò una maxi donazione. Ora ha fatto lo stesso per la crisi degli incendi in Australia, spiegando che «i marchi del gruppo Kering si sono uniti a sostegno del popolo australiano nella lotta agli incendi». Nel portafogilio Kering ci sono Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin e Girard-Perregaux. Insieme, daranno un contributo immediato di 1 milione di dollari australiani in totale (poco meno di un milione di dollari). Questi fondi saranno donati alle organizzazioni locali più appropriate e selezionate dagli esperti di sostenibilità del gruppo.

Le prossime mosse

In una nota, il gruppo ha annunciato che ulteriori iniziative saranno intraprese anche dai vari marchi singolarmente per manifestare la loro solidarietà al popolo australiano. Nel lungo termine, Kering prevede di partecipare a ulteriori programmi di riforestazione e biodiversità (nella foto in alto, un cane pastore cerca di tenere a bada un gregge di pecore: si calcola che negli ultimi due mesi il 12% delle pecore australiane siano morte a causa degli incendi).

Gli effetti in termini di emissioni

Chi pensasse - speriamo non ci sia nessuno in realtà che lo pensi – che gli incendi riguardino solo l’Australia e i suoi abitanti, dovrebbe riflettere sui dati resi noti oggi dal Cams, ovvero il Copernicus Atmosphere Monitoring Service dell’Unione europea , un istituto legato all’ Ecmwf (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) , punto di riferimento per le previsioni meteo della Ue.Le emissioni di gas serra dovute agli incendi hanno superato quelle registrate per gli incendi che in estate hanno devastato l’Amazzonia. Da settembre al 6 gennaio sono state emesse 370 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Il bollettino di guerra (finora)

Il numero di persone morte, di case bruciate, di foreste distrutte e di specie animali e vegetali uccise continua a salire. Finora sono 27 gli essere umani che hanno perso la vita, circa 3 mila le abitazioni scomparse e migliaia gli evacuati. Ma il numero più impressionante riguarda piante e animali, ovvero riguarda chi non ha avuto alcun ruolo nello scoppio degli incendi. Sarebbero circa mezzo miliardo gli animali morti.

Un pompiere salva un koala da una zona di foresta in fiamme

Ricordiamo infatti che non esiste l’autocombustione: la siccità che affligge l’Australia da sempre imporrebbe la massima prudenza a chi maneggia materiali in qualche modo infiammabili, cioè le persone. I numerosi arresti per comportamente vietati (barbeque e non solo) dimostra che la prudenza non c’è stata e che alcuni roghi potrebbero essere dolosi nel vero senso della parola.