La moda solidale per i più piccoli: tre iniziative per novembre Petit Bateau, Pandora e Marni lanciano tre progetti per sostenere l’infanzia in difficoltà

Petit Bateau

PETIT BATEAU

C’è tempo fino al 10 novembre per partecipare all’iniziativa solidale lanciata da Petit Bateau: fino a quella data, infatti, sarà possibile donare in tutti i punti vendita del marchio francese (anche negli outlet) un cappotto per bambini da 0 a 12 anni in buone condizioni, che sarà consegnato ai piccoli in difficoltà seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio. In cambio, si riceverà un buono da 10 euro da spendere in un cappotto della collezione invernale, presente in negozio.

Millie Bobby Brown testimonial della collezione Pandora Me

PANDORA

In vista della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il prossimo 20 novembre, Pandora presenta i gioielli “Pandora Me” in edizione limitata per sostenere Unicef, organizzazione per la difesa dei diritti dei minori alla quale saranno devoluti tutti i ricavi della vendita della collezione. Il gift set e i charm “Pandora Me” in edizione limitata sono parte di una collezione recentemente presentata che ha come volto l'attrice e attivista Millie Bobby Brown.

I vetri proposti da Marni

MARNI

Marni rinnova il suo impegno a sostegno di attività filantropiche promuovendo un'iniziativa benefica in collaborazione con OTB Foundation: Per tutto il periodo delle feste, infatti, Marni presenterà una speciale collezione composta da bicchieri, vasi e bottiglie in vetro soffiato, che sarà in vendita in selezionate boutique mono-brand a partire dal 28 novembre. L'iniziativa è finalizzata a sostenere il progetto “Future Brain” promosso dall'Associazione Heal Onlus, dedicato ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Ogni prodotto è realizzato a mano in Colombia e attraverso questa iniziativa Marni intende promuovere assistenza psicologica permanente ai piccoli pazienti e ai loro genitori, mediante attività educative e ludiche nel reparto.