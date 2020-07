La moda toscana perde il 40% degli ordini

«Un mese e mezzo di sospensione della produzione per l’emergenza sanitaria ha ritardato le collezioni della primavera-estate 2021 – spiega David Rulli, pellettiere terzista e presidente della sezione Moda di Confindustria Firenze – e alcuni brand hanno deciso ad esempio di non fare le linee cruise. In ogni caso, i numeri oggi non sono quelli a cui eravamo abituati negli ultimi dieci anni».

Le previsioni

La previsione è che il 2020 si chiuda con cali di fatturato compresi tra il 30 e il 40%, sempre che non ci sia una ripresa della diffusione del virus in autunno. Già il primo trimestre, che non è stato praticamente toccato dalle chiusure aziendali (disposte dal 23 marzo), ha visto l’export della moda in forte contrazione: giù del 23% borse e scarpe, che negli ultimi anni avevano trainato le vendite all’estero della Toscana; giù i filati e tessuti (-11%); giù i gioielli (-14%). Calo contenuto per l’abbigliamento (-1,6%), mentre crescono (+24%) gli articoli in maglieria. Ma il primo trimestre è solo un assaggio di quello che si attende nel secondo, condizionato dal fermo delle aziende. E i prossimi mesi sono dominati dall'incertezza.

«La situazione è bruttina - dice Francesco Marini, imprenditore pratese del tessile e vicepresidente di Confindustria Toscana nord (Prato, Pistoia, Lucca) -. A breve termine c’è poco lavoro, solo un po’ di pronto-moda invernale, ma gli ordini sostanziosi per l’estivo, quelli che fanno girare il distretto, ancora non si vedono: i nostri clienti hanno stock di capi che non sono arrivati nei negozi e dunque aspettano il più possibile per fare gli ordini per poi chiedere consegne più veloci, aspetto che potrebbe avvantaggiare il distretto pratese abituato alla flessibilità».

Aperture in agosto