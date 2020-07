La moda uomo diventa più autentica tra stile e voglia di natura

In quanto piattaforma realmente democratica nella quale tutti hanno in qualche modo lo stesso peso, la fashion week digitale conferisce inatteso rilievo ai piccoli, o presunti tali, i cui messaggi rinfrancano. Con determinazione e un pizzico di cinismo, Simone Rizzo e Loris Messina hanno fatto di Sunnei una delle realtà più dinamiche del nuovo panorama milanese. Così dinamica, in effetti, da avere attratto più attenzioni all’estero che a casa, pur essendo fortemente radicata nei milieu della giovane creatività locale.

Sunnei Canvas è la prima parte del progetto per la primavera-estate 2021 - la seconda sarà svelata a settembre - e consiste in una selezione di capi di tela bianca - volumi ludici e sentori di kindergarten - che i buyer possono personalizzare ad libitum sul sito. Un modo intelligente di creare interazione, con il plus di una presentazione in forma di video animato deliberatamente basso di risoluzione chiuso da una esilarante macarena.

Dorian Tarantini, mente di M1992, è abituato a lavorare con piccoli budget: quel che gli basta solo le idee, sempre provocatorie, vagamente distopiche. Focalizza la collezione sulla camicia – perfetta quella in verde green screen per proiezioni di sentimenti individuali - e presenta tutto attraverso una serie di video sketch che con humor angoscioso suggeriscono il lavaggio del cervello come condizione permanente della nostra società manipolata e ultrainformata.

È distopica anche la corsa a perdifiato, lontano da o in direzione di un nuovo ordine mondiale, di United Standard, l’esperimento fashion del graphic designer Giorgio Di Salvo, intorno a uniformi, divise e dintorni. Il video pulsa e coinvolge, gli abiti convincono per schiettezza.