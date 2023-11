La moderna distribuzione cerca nuove idee, al via «Innovation4Retail»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il retail è alla ricerca di nuove idee e soluzioni innovative. Al via la prima edizione di «Innovation4Retail» iniziativa promossa da Unicoop Tirreno, Doorway e Retex per selezionare i migliori progetti, quelli che possono alimentare la crescita del territorio e dell’economia locale, che potranno accedere alla raccolta di fondi. Start up e Pmi hanno tempo fino al 21 gennaio 2024 per candidarsi e, tra i requisiti devono avere già sviluppato almeno un prodotto o un servizio attivo sul mercato. Il bando è aperto alle aziende del territorio iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese, con sede o connessione dimostrabile nelle Regioni Toscana, Lazio e Umbria, con preferenza nelle province dov’è presente Unicoop Tirreno tra cui Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Frosinone, Terni. «Innovation4Retail ci permetterà sia di innovare il nostro servizio e l’attività che svolgiamo, sia di sostenere gli imprenditori più meritevoli - dice Piero Canova, direttore generale di Unicoop Tirreno -. La cooperativa, in linea con i suoi valori, è da sempre attenta a fornire i migliori prodotti e servizi, a sostenere le comunità e le realtà locali con le quali lavoriamo, contribuendo così allo sviluppo del territorio. Questa iniziativa rappresenta in concreto il nostro impegno in questa direzione».

Tecnologie innovative

Il focus è per le aziende impegnate nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per il ciclo produttivo del retail e i dei relativi servizi ma si guarda anche al food tech e l’agritech con innovazioni tecnologiche. Durante il processo di selezione delle candidature verrà anche valutato il rispetto alle regole chiave dell’economia circolare, il ricorso al riuso, la riduzione degli sprechi e il riciclo oltre al rispetto dei valori di Unicoop Tirreno ovvero solidarietà, sostenibilità, cultura del territorio e tutela del potere d’acquisto. Le start up o Pmi vincitrici verranno selezionate entro il primo trimestre 2024 e potranno accedere al fundraising tramite la piattaforma di venture investing Doorway, con un potenziale ticket di investimento a partire da 200mila euro. La raccolta sarà aperta alla community di investitori di Doorway e ai soci di Unicoop Tirreno che ne abbiano i requisiti. Le realtà selezionate saranno inoltre previlegiate nell’eventuale avvio di collaborazioni direttamente con Unicoop Tirreno. Le aziende saranno selezionate sulla base della soluzione innovativa e ad alto contenuto tecnologico presentata, lo stadio di avanzamento del progetto, la qualità e completezza del team imprenditoriale, la dimensione dell’opportunità di mercato, la solidità e scalabilità del modello di business, le potenzialità Esg, la coerenza con gli obiettivi fissati nella call di Unicoop Tirreno. Il progetto «Innovation4Retail» si avvale del supporto di una rete di partner dell’innovazione, tra cui, Rigel Venture, Nana Bianca, Italian Tech Alliance, Buono&Partners, Innovup e Hi!Founders.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si prega di visitare il sito web ufficiale: innovation4retail.org.