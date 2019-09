La modifica

È possibile rinegoziare il prestito esistente, trasferirlo o sostituirlo

Durante la durata del mutuo è possibile che si desideri modificarne alcuni parametri: il tasso d’interesse, la durata e l’importo delle rate. Per farlo si può rinegoziare condizioni migliori con la propria banca, senza spese e con scrittura privata (senza intervento notarile).

Oppure si può procedere alla surroga del mutuo, approfittando della portabilità verso un altro istituto di credito, per ottenere uno spread più basso o un diverso tasso di riferimento (fisso, variabile o misto). Infine, è possibile anche sostituire il mutuo, chiedendone uno nuovo (con istruttoria, atto notarile e spese connesse) di importo maggiore, utilizzandone una parte per estinguere il “vecchio” prestito.

In quest’ultimo caso è possibile usare la liquidità in eccesso per altre spese, come ad esempio quelle di ristrutturazione dell’immobile.