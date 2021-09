La Molisana raddoppia l’export, +15,7% il giro d’affari nel 2021

3' di lettura

Qualcuno in Italia di tanto in tanto scherza affermando che “il Molise non esiste”. All’estero invece dimostrano di conoscerne perfettamente esistenza e collocazione visto che La Molisana tra i primi brand italiani della pasta lo scorso anno ha raddoppiato le proprie esportazioni. Forse il risultato più eclatante all'interno di un'annata molto positiva per l'azienda di Campobasso che ha visto il proprio giro d'affari crescere del 15,7% con un ulteriore incremento dell'11,2% per la nuova linea della pasta integrale, non una nicchia ma un segmento che ormai copre oltre il 10% del fatturato dell’azienda.

Un giro d'affari che lo scorso anno è aumentato in doppia cifra che anche a giugno 2021 ha messo a segno un ulteriore +10,7% (in controtendenza rispetto al trend della pasta in generale: -8,3%) e che soprattutto in dieci anni è passato dai 16 milioni del 2011 agli oltre 185 di oggi.

Numeri che davvero tratteggiano un grande successo conquistato grazie agli investimenti (che in sei anni hanno superato i 42 milioni di euro tra le due nuove linee di produzione, impianto di confezionamento e magazzino automatico), sull'innovazione di prodotto (la pasta integrale ma anche il lancio di nuovi formati), la produzione con grano 100% italiano (frutto di specifici accordi di filiera con agricoltori italiani) e infine la sostenibilità.

«Gli investimenti non sono certo conclusi – spiega l'amministratore delegato de La Molisana, Giuseppe Ferro - abbiamo acquisito un nuovo centro di distribuzione da 20mila metri quadri coperti. La pasta richiede di avere grandi disponibilità di magazzino. In più stiamo costruendo la terza linea di produzione che sarà dedicata alla pasta lunga».

Sotto il profilo strategico ha pagato in questi anni di crescita tumultuosa la scommessa sulla produzione di pasta con grano 100% italiano. Una scommessa che ha il suo perno negli accordi di filiera siglati con agricoltori di Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo per ottenere una materia prima di altissima qualità e di livello proteico fino al 17%. Ma soprattutto sono uno strumento per creare un legame stabile con oltre 1.400 agricoltori ai quali viene riconosciuto un prezzo minimo e vengono introdotti modelli premiali che incentivano la qualità. Con questo sistema La Molisana ha convertito tutta la produzione diretta al mercato interno a grano 100% italiano. «Ed è una scelta che mercato nazionale ha pagato – aggiunge Ferro –, meno all'estero dove la pasta di brand italiani è percepita come made in Italy indipendentemente dalla materia prima utilizzata. Gli accordi di filiera ci hanno consentito di innalzare, e di molto, la qualità media della materia prima grazie al ricorso a sementi certificate e a buone pratiche agricole».