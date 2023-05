La Monarchia inglese? Costa meno di un biglietto della Tube ma rende 20 volte tanto

Anche il Re soffre il Caro Vita

Il Sovereign Grant è una invenzione recente. Per secoli i Re inglesi hanno vissuto delle rendite dei loro possedimenti (e delle gabelle); in tempi più recenti, di una annualità che ciascun membro riceveva dal Parlamento. Nel 2011, una legge del Parlamento ha introdotto il meccanismo, più trasparente, del “Fondo per il Sovrano”. Il funzionamento è complesso: tutto il patrimonio della monarchia, che spazia da innumerevoli palazzi del centro di Londra, incluso l’intero quartiere di Mayfair, fino ai fondali marini, è stato fatto confluire nel Crown Estate, la “tenuta della Corona”, anch’essa costituita da una legge del parlamento. Tutto quello che l’Estate ricava lo gira al Parlamento che a sua volta fissa la somma annuale da restituire alla monarchia per le sue spese. Il “grant” però viene fissato con cadenza biennale: per il 2023-2024 è già stato deciso a 86 milioni. Tuttavia, a causa dell’inflazione, che in Inghilterra galoppa al 10%, mentre il “salario” del Re rimane fermo, la casa reale ha perso, in termini reali, circa 12 milioni di sterline. Anche i ricchi piangono (il caro vita).

Dio salvi la Monarchia

Retrograda, fossile di un Ancien Regime ormai sepolto dalla Storia, casta di snob coccolati che conducono vite da sogno mentre i cittadini arrancano, emblema di ingiusti privilegi, la monarchia, seppur sempre più criticata (molto spesso a sproposito), rimane il miglio investi che i taxpayer inglesi abbiamo mai fatto e possano ancora fare. A fronte di una manciata di sterline (nemmeno a famiglia, ma solo per contribuente), la monarchia alimenta un indotto ingente, che tiene in piedi l’economia e crea posti di lavoro.

Il vero sovrano? Il marketing

Lungo Piccadilly, il cuore pulsante di Londra, ogni vetrina è addobbata per l’incoronazione. Tutta la via, come ogni angolo della capitale, è un tripudio di merchandising al nuovo Re Carlo III, dalle tazze dei negozietti di souvenir di immigrati, a 10 sterline, ai biscotti a forma di corona della pasticceria extra lusso Peggy Porschen (17 sterline ciascuno). La drogheria Fortnum&Mason, oggi grande magazzino meta di ogni anglofilo, è lì dal 1707 e ne ha viste di incoronazioni. Negli ultimi decenni ha iniziato a creare souvenir e oggetti speciali per le occasioni reali: la teiera, in fine porcellana, fatta apposta per l’evento costa 160 sterline. La mattina del 6 maggio, Re Carlo sarà ufficialmente insignito sovrano, con l’olio sacro. Ma il vero sovrano è il marketing.

