La montagna del debito cresce ancora. E ora rischiano emergenti e imprese

È un mondo sempre più indebitato quello che si prepara ad affrontare la sfida dell’inflazione e anche di una possibile nuova recessione globale in un contesto di equilibri geopolitici sempre più instabili e in uno scenario, quello della globalizzazione che ha caratterizzato gli ultimi decenni, da ridisegnare. A confermarlo sono le cifre pubblicate dall’Institute of international Finance (Iif) nel rapporto trimestrale Global debt monitor. Lo scorso marzo il debito complessivo globale aveva ormai raggiunto...