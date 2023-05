La morale o la paura? Sulla natura del legame politico secondo Thomas Hobbes

Ascolta la versione audio dell'articolo

È, naturalmente, molto complicato sintetizzare in poche frasi il pensiero di un gigante della filosofia politica moderna come Thomas Hobbes. Ma se proprio volessimo indulgere in un simile esercizio dovremmo affermare che il ruolo fondamentale di Hobbes è stato quello di mettere in discussione l’assunto aristotelico relativo alla naturale socievolezza dell’essere umano e trarre da questa mossa tutte le conseguenti implicazioni di natura politica.

Vita in comune come “guerra di tutti contro tutti”

La vita in comune, per l’inglese, non si regola naturalmente grazie alle nostre innate tendenze cooperative, come sosteneva lo stagirita. La vita in comune, nel suo stato naturale, non è altro che una “guerra di tutti contro tutti”. Perché non siamo politikòn zôon, animali politici, ma, piuttosto, individui unicamente spinti dal conatus sese conservandi, dall’istinto di autoconservazione.

La delega dell’uso della forza al Leviatano

Per questo l’unica via per poter vivere insieme e in pace prevede il ricorso all’azione di una parte terza, il Leviatano, cui deleghiamo l’uso della forza necessaria a costringerci a rispettare gli accordi e, in questo modo, del tutto paradossale, a tutelare i nostri migliori interessi.

Lo stato di natura

Lo stato di natura è, per Hobbes, quello che i teorici dei giochi chiamerebbero un “dilemma del prigioniero”. Immaginate una situazione nella quale due amici vengono sospettati di un crimine. Convocati in Questura, vengono interrogati separatamente, in due stanze isolate l’una dall’altra. Ognuno dei due amici sa che è innocente, ma non sa niente circa l’innocenza dell’altro. Hanno, a questo punto due possibilità: non rispondere alle domande della polizia o accusare l’amico. Se entrambi evitano di rispondere, la polizia non riuscirà a raccogliere prove sufficienti su cui agire e dovrà rilasciare entrambi gli amici dopo qualche giorno. Ma se io mi aspetto che il mio amico non dirà nulla alla polizia, potrei essere tentato di accusarlo. In questo caso, infatti, verrei rilasciato immediatamente senza dover passare neanche un minuto in più in stato di fermo. Se tu stai zitto e io ti accuso, tu però, dovrai essere trattenuto a lungo ed indagato. Allo stesso modo, tu potresti avere la stessa tentazione e scegliere di accusarmi, confidando nel mio silenzio. A quel punto tu verresti rilasciato ed io trattenuto. C’è una quarta possibilità: per evitare il rischio di finire tradito dall’amico, ognuno potrebbe decidere di accusare l’altro. In questo caso entrambi verremmo trattenuti in Questura per ulteriori, lunghe, indagini.

Tra tutt’e quattro le alternative possibili la migliore sarebbe, naturalmente, quella in cui nessuno dei due amici accusasse l’altro. In questo caso, infatti, entrambi potrebbero velocemente tornarsene a casa. Eppure, questa evenienza non è quella più probabile. Se assumiamo, infatti, che entrambi gli amici vogliano passare in Questura il minor tempo possibile, allora ognuno di loro sarà spinto ad accusare l’altro. In questo modo, qualunque cosa faccia la controparte, si otterrebbe di stare in Questura il minor tempo possibile. Questo ragionamento verrà fatto da entrambi i protagonisti della vicenda i quali, se solo fossero capaci di fidarsi, potrebbero ridurre il tempo nel quale vengono trattenuti in Questura, finiranno, invece, per essere indagati entrambi a causa delle rispettive accuse.