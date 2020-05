La moratoria sui prestiti si fa in tre: scoperti, rate e rientri «congelati»

Moratoria sui prestiti non rateali

La lettera b) del secondo comma prevede infatti una ulteriore moratoria per le scadenze contrattuali prima del 30 settembre 2020 relativamente a prestiti non rateali: si tratta delle anticipazioni fatture e Riba viste sopra, qualora insolute, dei finanziamenti “a partita” di breve termine e delle linee comunque a scadenza unitaria. DI fatto, un naturale polmone di sfogo degli insoluti autoliquidanti su cui siano confluite le fatture dei clienti di questo periodo. Il professionista che abbia regolarmente fatturato le prestazioni e abbia ottenuto dalla banca l’anticipazione dei relativi importi non dovrà restituirli fino al 30 settembre 2020, nel caso in cui i clienti non paghino.

Moratoria sui prestiti rateali

L’ultima misura è stabilita dalla lettera c), che prevede una moratoria per le rate dei mutui e dei finanziamenti rateali ed per i canoni di leasing scadenti sino al 30 settembre 2020 incluso: per questi importi il professionista non dovrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno trascorsa tale data (diversamente dalla lettera precedente), in quanto essi scivoleranno automaticamente in fondo al finanziamento, estendendone la durata in forma automatica.

Le uniche condizioni di accesso a queste moratorie sono che il professionista non sia segnalato a sistema bancario come esposizione deteriorata e che alleghi alla richiesta di moratoria una semplice autocertificazione, con la quale attesta di avere subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta dell’epidemia.