La moschettiera della filologia

La vita di Maria Corti (1915-2002) è stata per lungo tempo un romanzo di formazione: il tempo necessario per i traguardi che di volta in volta si poneva, sola fin dall’adolescenza. Nata a Milano all’inizio della Grande Guerra, a dieci anni perde la madre; il padre lavora in Puglia e quindi trascorre cinque anni in collegio dalle Marcelline - da interna, e quindi sottratta al rito gioioso e frivolo dell’uscita dopo l’orario scolastico dove ti attende un parente o un simpatico coetaneo. Non le resta che immergersi nella lettura e nei primi abbozzi di scrittura.

Benvenuto Terracini

Dopo il liceo, si iscrive a Lettere alla Statale di Milano e si laurea con una tesi sul latino medioevale con Benvenuto Terracini, il maestro che le instilla la vocazione per la filologia.

Appena laureata, per passione ma anche per necessità, inizia a insegnare alla scuola media (allora le leggi fasciste impedivano alle donne di insegnare al liceo e ancora meno all’università). La sede che le viene assegnata è Chiari, in provincia di Brescia, e tutti i giorni, per undici anni, all’alba sale sul treno dei pendolari, un’esperienza dura e coinvolgente che ci ha raccontato nel bellissimo Cantare nel buio (nuova edizione 1981). Nel frattempo Terracini, per effetto delle leggi razziali, era espatriato in Argentina e Maria avverte il bisogno di integrare la sua educazione con una laurea in Filosofia.

Antonio Banfi

Le era capitato di assistere a una lezione di Estetica di Antonio Banfi ed era rimasta affascinata dalla sua eloquenza e dal tratto elegante e ironico, ma soprattutto l’attraeva l’intento di Banfi di introdurre idee nuove (era anche il titolo di una collana Bompiani da lui diretta) in contrapposizione all’egemonia dell’idealismo di Croce e Gentile: in quella circostanza si addentrava per la prima volta nel pensiero di Nietzsche e di Husserl e Simmel, questi due in teoria banditi in quanto ebrei. I suoi nuovi compagni di corso sono Paci, Cantoni, Preti, Formaggio, Anceschi, Rognoni e i poeti Vittorio Sereni e Antonia Pozzi; nelle foto di gruppo di quella che sarà denominata la Scuola di Milano, in una delle quali sono presenti, come amici esterni, anche Alberto Mondadori e Guido Morselli, Maria non compare mai perché la sua frequenza universitaria era condizionata dagli impegni di insegnante. È sempre presente però alle riunioni in casa di Banfi, in corso Magenta, partecipe a una rete clandestina di resistenza antifascista che fa capo al filosofo, già allora membro autorevole del Partito Comunista. Un giorno Maria subisce un arresto, per fortuna senza conseguenze, perché sorpresa a Brescia mentre infilava nelle cassette della posta volantini di propaganda politica contro il regime.

Dopo la Liberazione, Milano è teatro di una rinascita politica, intellettuale e culturale di cui Banfi e suoi allievi sono tra i protagonisti principali, disponendo, fuori dell’università, di una nuova sede di incontri nella Casa della Cultura in via Borgogna.