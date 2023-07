La mossa di Delfin fa volare il Leone di Trieste, sale anche Mediobanca

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La notizia che Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha ottenuto il via libera di Ivass per salire oltre il 10% di Generali e può portarsi, in teoria, fino al 20% della compagnia triestina, mette le ali in Borsa al gruppo assicurativo, che vola in vetta al FTSE MIB e ai massimi da aprile 2022, cioè dal mese di "fuoco" che precedette l'assemblea in cui lo stesso Del Vecchio, Caltagirone e Fondazione Crt presentarono una lista alternativa a quella del cda per il rinnovo del board. Il titolo di Generali, infatti, è arrivato a guadagnare anche oltre cinque punti, a un massimo di 19,67 euro. Scatta anche Mediobanca, i cui destini potrebbero intrecciarsi con quelli di Generali, visto che Delfin è il primo azionista con il 19,8% di Piazzetta Cuccia, che a sua volta detiene il 13,1% del Leone (Mediobanca dovrà rinnovare il proprio board in autunno).

L'autorizzazione della Vigilanza assicurativa a Delfin risale a venerdì scorso dopo che la richiesta era stata presentata lo scorso 17 aprile. Il tutto nasce da un fatto prevalentemente tecnico: la holding deteneva già il 9,8% del capitale del Leone, ma per effetto del buyback della compagnia lo aveva "involontariamente" superato. Di qui la decisione di chiedere l'autorizzazione a Ivass di restare sopra la soglia. Per il momento, da Delfin, no comment sulla vicenda.

Secondo gli analisti di Intermonte, è «difficile che l’autorizzazione a salire oltre il 10% si traduca in uno scenario speculativo immediato per Generali». Dopo l’uscita di scena del fondatore Del Vecchio, infatti, non si ritiene che «la priorità di Milleri e degli eredi sia quella di crescere significativamente nel capitale di Generali anche alla luce del fatto che il rinnovo dei vertici della compagnia è avvenuto nel 2022 e che il mandato del management scade con l’approvazione del bilancio 2024». Tuttavia, spiega ancora Intermonte, «non è possibile escludere che questa notizia possa accrescere l’appeal speculativo sul titolo che si era ridotto dopo l’assemblea del 2022 e ora potrebbe riemergere dopo questa notizia e le recenti esternazioni di Caltagirone che ha criticato apertamente la presentazione di liste per il rinnovo del cda da parte del consiglio uscente».

In questo scenario, come spiega Equita, restano comunque da verificare alcuni punti, a partire dalle intenzioni di Milleri, «considerando le ultime dichiarazioni che sembravano indicare un focus sul core business dell'occhialeria e un approccio più collaborativo nei confronti di Mediobanca». Essilorluxottica, peraltro, è il peggior titolo del CAC 40 di Parigi. Secondo gli esperti, da capire anche «la volontà di Delfin, e di conseguenza dei partecipanti alla holding, di affrontare un'imponente spesa finanziaria, in quanto all'attuale prezzo di mercato l'acquisizione di un ulteriore 10% di Generali comporterebbe una spesa in contanti di circa 2,9 miliardi». Infine, secondo Equita, va capito «se l'autorizzazione dell'Ivass presenta eventuali limitazioni, come ad esempio per Mediobanca, dove la partecipazione deve essere dichiarata di natura finanziaria».