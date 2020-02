La mossa di Intesa su Ubi riaccende il risiko bancario. Focus su BancoBpm e Mps Acquisti su tutto il settore: il mercato crede all'avvio di un consolidamento di Luca Davi e Carlo Festa

Intesa Sanpaolo lancia un'offerta su Ubi

L’offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi avrà due effetti nel breve periodo: da una parte potrebbe risvegliare chi, come UniCredit e BancoBpm, è stato tagliato fuori da questo improvviso consolidamento bancario. Dall’altra potrebbe risvegliare l’interesse per un dossier come quello del Monte dei Paschi di Siena.



Quali saranno poi le mosse future dei diversi attori si saprà nei prossimi giorni. Tra gli addetti ai lavori c’è chi è arrivato a ipotizzare una contro-offerta per Ubi Banca da parte dei concorrenti. Molto dipenderà anche dagli equilibri che si creeranno all’interno dell’azionariato dell’ex popolare. Tra i soci storici c’è chi, come il fronte bresciano in particolare, potrebbe vedere di buon occhio un accasamento con Intesa, con cui c’è un’affinità culturale e di valori certificata da una figura di cerniera come Giovanni Bazoli (che però ieri ha fatto subito sapere di non essere stato coinvolto in alcun modo nel progetto nè di averlo saputo in anticipo).

Certo, affinchè l’offerta di Intesa cada serve qualcuno che la migliori. Qualche broker, come Intermonte, segnala come essa possa non sarebbe totalmente congrua. E allora, chi potrebbe rilanciare? Qualcuno ipotizza UniCredit, che dovrebbe però fare una virata a 180 gradi rispetto alla strategia annunciata, che su espressa indicazione del ceo Jean Pierre Mustier non prevede fusioni nei prossimi tre anni, tanto meno in Italia. Peraltro, dopo essersi liberata in rapida progressione di alcuni redditizi rami di attività italiani (Fineco ultimo in ordine di tempo), il gruppo di piazza Gae Aulenti guarda più alla sua dimensione europea che non al mercato italiano. Al limite, più che su Ubi forse, osserva qualcuno, UniCredit potrebbe però allora concentrare le proprie attenzioni su BancoBpm, gruppo che oggi è una public company pura e per questo (ancor più) facilmente scalabile.

Si vedrà se il previsto rafforzamento di Intesa farà cambiare i piani al gruppo di piazza Gae Aulenti. Di certo a tirarsi fuori dai giochi dell’atteso risiko bancario è stata Bper, che fino a prima di Natale era vista come la naturale candidata a valutare una fusione con Ubi, complice la vicinanza di alcuni soci di riferimento nel mondo delle Fondazioni. Il gruppo modenese è infatti ora impegnato pancia a terra nella realizzazione del piano in ticket con Intesa, con la prospettiva di diventare il quinto gruppo italiano per attivi.