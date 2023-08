La mossa di Mef e Kkr avvicina l’ora delle scelte sulla rete unica delle tlc

4' di lettura

La discesa in campo del Tesoro nella partita della rete, a fianco del fondo Kkr, avvicina il momento delle scelte anche per Open Fiber. Anzitutto Cdp, azionista al 60% della società sfidante sulla fibra, dovrà anticipare a fine agosto la risposta al Mef se prenotare anch’essa una quota, limitata al 3%, nella Netco destinata a incorporare la rete dell’incumbent.

Ma una partecipazione finanziaria della Cassa non è in grado di per sè a fornire una soluzione ai problemi industriali che OF si è trovata...