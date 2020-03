La multilateralità della sicurezza di Alessandro Curioni*

Nel mondo delle tecnologie dell'informazione, “cyber security” appartiene a quella particolare categoria di espressioni che hanno “fortuna”, come “cloud computing” e “digital trasformation”. Se trascuriamo il dettaglio che pochi hanno chiaro il significato, e non di rado quando si affronta l'argomento gli interlocutori si riferiscono a cose diverse, chi si occupa della “vecchia” sicurezza informatica deve pragmaticamente gioire di come migliaia di organizzazioni in tutto il mondo si sono lanciate in una folle ricorsa per recuperare il tempo perduto. Tuttavia viviamo in un mondo che cambia fin troppo rapidamente e molti speranzosi di essere in vista del traguardo potrebbero scoprire che qualcuno ha spostato altrove la linea di arrivo. Questo per una ragione molto semplice: l'idea stessa di sicurezza sta cambiando radicalmente, e continuare a pensare si tratti di una questione unilaterale non soltanto è errato, ma può essere anche molto pericoloso.

Da almeno un decennio nel mondo delle tecnologie dell'informazione si parla della “scomparsa del perimetro” secondo cui il livello di interconnessione e interdipendenza di sistemi e dati ha reso praticamente indistinguibili le aree di pertinenza dei singoli attori, siano esse organizzazioni o singoli. Tutte le filiere produttive si sono adeguate, basta pensare all'home banking (il cliente non va in filiale, ma accede alle applicazione e quindi si trova “dentro” la banca), al commercio elettronico, alle soluzione di cloud computing in cui interi blocchi di un sistema informatico si trovano al di fuori dell'organizzazione. L'elenco potrebbe essere ancora molto lungo, ma risulta evidente che la sicurezza di un singolo soggetto è ormai indissolubilmente legata a quella dell'intera società dell'informazione.

Su queste premesse come si può configurare una sicurezza che sia effettivamente adeguata? Ci sono almeno quattro requisiti che devono essere rispettati.

L'integrazione delle misure già nel momento in cui si progetta qualsiasi oggetto o servizio. Non solo per via dell'esistenza di vincoli di carattere normativo (il Cyber Security Act per i prodotti e il GDPR in generale), ma per la banale ragione che cercare di porre rimedio in seguito può essere impossibile o, nella migliore delle ipotesi, molto costoso. Se progettiamo un'auto senza impianto frenante aggiungerlo in seguito non sarà banale.

La sostenibilità nel tempo, che richiede una corretta pianificazione degli investimenti per evitare di avviare progetti troppo ambiziosi destinati ad essere abbandonati con un duplice effetto negativo. Da un lato si sono sprecate risorse, dall'altro si deve affrontare l'impatto negativo del fallimento che certo non metterà in buona luce quelli successivi nello stesso ambito.