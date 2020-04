La musica del benessere al tempo del coronavirus È ovunque e attraverso di essa entriamo nel profondo della nostra essenza. In tempi di lockdown spopola la musica in 8D, che non si ascolta con le orecchie, ma con il cervello di Monica Melotti

La musica è ovunque, attraverso la musica entriamo nel profondo della nostra essenza. In tempi di lockdown spopola la musica in 8D, che non si ascolta con le orecchie, ma con il cervello, ma per farlo bisogna utilizzare cuffie o auricolari per avere la sensazione di essere al centro della musica. La melodia, infatti, non sembra provenire soltanto da due punti, ma si muove liberamente in uno spazio indefinito, da un orecchio all'altro, in basso e in avanti, si percepisce meglio la voce, oppure la chitarra o la batteria, il tutto con un andamento circolare intorno a noi.

«È ormai assodato che il suono e il ritmo sono parte integrante del funzionamento stesso della cellula nervosa fino a costituire una sorta di “pacemaker” che dirige ed esprime i nostri aspetti neurobiologici più profondi - spiega Umberto Borellini, cosmetologo e psicologo, autore del libro “Tu chiamale se vuoi Emulsioni” (Ed. LSWR) -. La bellezza è musica ed entrambe condividono lo stesso segreto, la mente universale che alberga dentro di noi può, attraverso la percezione musicale, caricarsi di visioni e di simboli interiori e cogliere, a differenza della percezione visiva, la possibilità di un personale punto di equilibrio tra la realtà esterna e l'inconscio».



L'estetica del suono

Il nostro cervello riconosce e preferisce, le combinazioni di note simili a quelle del nostro linguaggio parlato. Il brano è sentito anche dal corpo attraverso uno spettro sonoro che collima con quello del parlato in differenti stati emotivi, come allegria, serenità, pace, tristezza o malinconia. «I suoni, infatti, costituendo un linguaggio universale – continua l'esperto – sono in grado di essere decodificati sia dalla mente sia dal corpo. Ciò è dovuto al fatto che tutta la materia vibra, come uno strumento musicale e queste vibrazioni riescono a modificare i parametri cutanei, allentare le tensioni, rilassare o energizzare tutto il corpo. Non dimentichiamo che il nostro corpo, costituito per il 70% da acqua, funziona da cassa di risonanze e può ricreare armonie e dissonanze».



Good vibrations

È importante individuare le melodie funzionali al proprio benessere. Esiste la musica energetica, vibrante, rigenerante, euforizzante, rilassante, piacevole per il nostro cervello. Gli scienziati hanno spiegato un magico intreccio fra note, emozioni, memoria e identità che incide su un'area del cervello, ma che sarebbe troppo lungo da spiegare. Ogni suono ha un impatto vibratorio sull'ambiente, che si tratti di piante, animali o essere umani. Per esempio le mucche producono più latte, se vengono munte al suono di Vivaldi o Mozart. E cosa dire della classifica stilata dal British Medical Journal sulle canzoni più apprezzate dai chirurghi in sala operatoria? In cima “Stayin' Alive” dei Bee Gees, seguono “Comfortably Numb” dei Pink Floyd, mentre per allentare lo stress post operatorio “Wake me up before you Go-Go” degli Wham. Questo è il potere della musica, dentro di noi alberga un direttore di orchestra che aspetta i segnali musicali per esaltare la nostra personalità.



Le canzoni della bellezza

Vivere senza musica corrisponde a rimanere sbiaditi, come un vecchio film muto in bianco e nero. Esistono però delle canzoni più belle delle altre, melodie “trasversali” che sono sempre apprezzate nei diversi periodi storici. «A ciò si aggiungono musiche antistress che devono avvolgere la mente come un mantra circolare quasi ipnotico, vedi le melodie di Enya o “Nghien cuu boi”di Hung Eker , indicate per massaggi rilassanti - continua Borellini -. Un'altra scelta sono i grandi classici che prescinde dai gusti personali, come “The dark side of the Moon” dei Pink Floyd, The Beatles (White Album), “Song from the last Century” di George Michael, “Miss Sarayevo” dei U2, “Roxanne” di Sting. Come playlist energetica, soprattutto da ascoltare al mattino, consiglierei: “Sirius” di Alan Parson Project”, i Beach Boys in particolare “California Girls” e “Good Vibrations”, infine “Here comes the sun”, gioiello semiacustico dei Beatles.