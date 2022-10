La musica risuona nella Foresta dei Violini

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' una storia fatta di regole condivise quella della Val di Fiemme, in Trentino, a partire dalla Magnifica Comunità di Cavalese con il suo ruolo di custode e gestore del patrimonio ambientale e boschivo a tutela della gente della valle, grazie anche alle sue proprietà “indivise” e quindi non scalabili. Il circuito “Trentino Nature Experience”, organizzato da Trentino Marketing insieme all'Apt della Val di Fiemme, ha avuto proprio lo scopo di mostrare i risultati di un percorso virtuoso, che rappresenta una delle migliori best practice in Italia sulla gestione dell'ambiente e della sua biodiversità.

Il tesoro dei boschi

Tra le regole a protezione dei boschi c’è il caso curioso della Regola Feudale di Predazzo, che rappresenta un modo diverso di possedere, caratterizzato - dal punto di vista giuridico - da un ordinamento privatistico che riconosce il diritto di godimento comunitario su dei beni a un insieme di individui, i vicini. E guarda caso sono chiamati vicini anche i soci dell'ente pubblico (la Magnifica Comunità, ndr) il cui primo riconoscimento ufficiale risale al lontano 1111. Chi volesse dare una rapida occhiata alle 16 pagine del suo statuto potrebbe scoprire dei termini che rimandano ad un passato medievale ma già proiettato al futuro. Presente e futuro della valle, infatti, poggiano su un tesoro importante, quello dei boschi e del suo pregiato legname, sotto tutela da oltre mille anni. Non sono bastati i tragici eventi climatici dell'alluvione del 1966 prima e della tempesta Vaia poi, nel

2018, per far cambiare orientamento. Semmai le due date hanno rappresentato dei punti di svolta per ulteriori riflessioni su quanto fosse fondamentale trovare il giusto equilibrio tra tutela della biodiversità e sviluppo.

Da Cavalese al Parco Naturale di Paneveggio

Cavalese è stata la tappa di partenza e luogo di soggiorno del tour. Si sviluppa su una terrazza soleggiata in una valle ampia, soleggiata e generosa ubicata proprio di fronte alla Catena del Lagorai. Qui i turisti nazionali e internazionali trascorrono le vacanze tra relax e sport stagionali. Si può partire dalla funivia dell'Alpe Cermis per un'escursione in quota per poi seguire i numerosi sentieri adatti a chi ama il trekking o fare il giro della cascata di Cavalese per una passeggiata nel bosco o vivere, in estate, l'emozione del rafting e del canyoning sul torrente Avisio. Da non perdere, in pieno centro, palazzi storici come quello della Magnifica Comunità di Fiemme con le prigioni delle streghe e oggi sede della Pinacoteca, e il Centro d'Arte Contemporanea. Se il territorio fiemmese è un gigantesco polmone verde che conta 60 milioni di alberi capaci di catturare 2 milioni di tonnellate di CO2, il suo tesoro vero e proprio è svelato nella definizione di “Foresta dei Violini”. Qui infatti crescono rare piante di abete rosso che forniscono un pregiato legno di risonanza tuttora ricercato per la costruzione di tavole armoniche per strumenti a corda quali organi, pianoforti, violini e altri. Una tradizione che ha origini lontane ed è oggi perpetuata dalla ditta Ciresa di Tesero, terza azienda del settore in Europa, che detiene il 50% circa del mercato europeo, con 1,2 milioni di giro d'affari l'anno. Recentemente l'amministratore della Ciresa Srl, Fabio Ognibeni, ha ideato e brevettato il Resonance Piano, un piano ibrido che unisce le tavole armoniche al piano digitale, e punta anche sulla vendita di un'altra sua ideazione, i diffusori acustici naturali, senza altoparlanti standard, agli hotel e nelle Spa.

Natura incontaminata dove immergersi

Tornando al patrimonio boschivo e naturalistico, il parco di Paneveggio Pale di San Martino, con la sua riserva di cervi, può far scoprire il valore della foresta cara ai liutai, specialmente se accompagnati da una guida esperta come il comandante della stazione forestale di Paneveggio e da Caterina Gagliano (Servizio Foreste della Provincia di Trento), che raccontano le mille caratteristiche del pregiato legname, tenendo conto che su 12 mila metri cubi di legno estratto ogni anno dalla foresta di Paneveggio soltanto dai 20 ai 50 metri cubi hanno le caratteristiche per diventare materiale per strumenti musicali. Imperdibili le visite alla xiloteca del parco, un vero e proprio caveau con i suoi preziosi lingotti di legno, e la passeggiata nel bosco per ammirare il panorama dal ponte sospeso lungo il sentiero Marciò, dove si può anche sperimentare un'attività meditativa coadiuvati da speciali cuffiette che riproducono i suoni della natura circostante.