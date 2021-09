La musica sinfonica riparte nelle città

1' di lettura

Riparte la musica sinfonica nelle grandi città. Tra Milano e Torino ritorna il festival MiTo Settembre Musica, giunto alla 15a edizione, con 126 concerti fra sinfonica e cameristica pensati appositamente sul tema “Futuri”, in un cartellone comune per le due città. Grande musica sinfonica a Verona, per il Settembre dell'Accademia Filarmonica. Altre musiche invece nei luoghi più suggestivi e meno convenzionali dell'Alto Adige: dalle centrali idroelettriche ai magazzini industriali, dalle cittadine e prati all'ombra delle montagne ai monasteri, fino ai luoghi ipertecnologici della nuova produttività contemporanea.



Alto Adige

Dal 9 al 24 il festival Transart; ricordiamo il focus dedicato al compositore Iannis Xenakis il 17 settembre negli spazi della Fondazione Dalle Nogare: 5 ore di musica dedicati alla musica di questo architetto-compositore. E poi l’attivista e femminista Peaches, l’artista Isabel Lewis, il ritorno di Laurie Anderson e tanti altri progetti che troveranno casa in luoghi davvero insoliti: centrali idroelettriche, fabbriche, cucine private, serre, piazze.

Loading...

Milano

L'8 al Dal Verme e il 9 a Torino l'Orchestra Rai diretta da Luisi apre il Festival MiTo Settembre Musica, che prosegue fino al 26 settembre.

Scala

Il 10-13-16-18 alla Scala L'italiana in Algeri, opera comica di Rossini, bell'allestimento (ripreso) di Jean-Pierre Ponnelle, direttore Ottavio Dantone.

Verona

Il 13 al Teatro Filarmonico l'Orchestra del Mariinskij di S. Pietroburgo, con il suo direttore Valerj Gergev. In programma l'Ouverture dell'opera Guglielmo Tell di Rossini; la suite dal balletto Romeo e Giulietta, di Prokofiev; e la Sinfonia “Scozzese2 di Mendelssohn. Il Festival Settembre dell'Accademia prosegue fino al 3 ottobre.