La mutazione razzo del Milan e l’occhio lungo di Bearzot Vince il Milan sul Sassuolo con un gol lampo di Leao (il più veloce mai realizzato in serie A). L’Inter vince ma non soddisfa. Dieci anni fa moriva Enzo Bearzot di Dario Ceccarelli

È un periodo così: di grandi mutazioni. E non solo per il virus, che pare si diverta a sfuggirci con tutte le sue varianti, ma anche per il nostro campionato sempre ricco di rapidissimi colpi di scena.

Decisamente sorprendente quello messo in scena dal Milan che va in rete, contro il Sassuolo, dopo appena 6 secondi e 76 centesimi. L'autore del gol più veloce della storia della serie A non è Speedy Gonzales (talento evergreen di sicuro già nel mirino della Juventus…) ma il portoghese Rafael Leao, grande promessa del collegio rossonero che sul campo emiliano sboccia in un lampo lasciando di sasso l'attonita difesa del Sassuolo.

L'imbeccata è di Calahnoglu, sempre più leader, ma le tre falcate del “Rafa” con rasoterra imparabile sono farina del sacco di questo ragazzino 21 enne, finora descritto come un bambolotto un po' distratto, incapace di stare sul pezzo quando il gioco si fa duro. E Invece, nei panni del vice Ibra, ruolo sempre scomodo, il portoghese s'inventa questo gol da uomo razzo che, evidentemente, è frutto di uno schema preparato a Milanello.

“Non siamo mica qui a pettinar bambole” ha poi commento con un mezzo ghigno Pioli in versione Bersani. Una piccola rivincita, quella del tecnico rossonero, dopo le gufate che quasi tutta la nobile critica calcistica gli aveva indirizzato per la sfida col Sassuolo. Con 4 assenze importanti, e dopo le due frenate con Parma e Genoa, il giovane collegio milanista era ormai dato per bollito, pronto per finire fagocitato dalle due vere star del campionato, l'Inter e la Juventus (nell'ordine che si vuole) stanche di vedere l'attico del campionato occupato da questo impertinente inquilino abusivo che da 15 turni segna almeno 2 gol a partita.

Niente da fare. Anche senza Ibra, e i tanti infortuni, il Milan prosegue la sua marcia. Dopo Leao il raddoppio è di Saelemakers. Berardi, su punizione, firma il 2-1, ma la sostanza non cambia. Il Milan resta in testa (31 punti) sempre braccato da Inter e Juventus (30) che liquidano senza problemi Spezia (2-1) e Parma (0-4). Chiara e netta la goleada dei bianconeri che giganteggiano sugli emiliani (solita doppietta di Ronaldo, Kulusevski e Morata). La miglior Juve ai tempi di Pirlo.