La Nadef per le famiglie / Asili nido per 33% bambini 3-36 mesi entro 2026

Nella Nadef entrano obiettivi per tutti i Comuni su asili nido, assistenti sociali e trasporto scolastico per i disabili. In particolare, l'obiettivo che si intende perseguire è fare in modo che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio di asili nido su base locale

1/7 3/7 Menu