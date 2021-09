La Nadef per le famiglie / Superbonus 110%, verso proroga al 2023

Viene confermato per il 2023 il superbonus al 110%. “Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - si legge nell’introduzione della Nadef - consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI e agli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi”

