La napoletana Citel group acquisisce la milanese Competence & Digital

3' di lettura

Matrimonio tra due digital company: la napoletana Citel Group acquisisce il 100% della milanese Competence&Digital. La prima è una società che da oltre 20 anni sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale e servizi innovativi per la trasformazione digitale di aziende ed enti della pubblica amministrazione; la seconda, una design company specializzata nel service design e nella customer experience design.

Con la finalizzazione dell'operazione, l'innovation company partenopea amplia la propria offerta di servizi per la trasformazione digitale e, in particolare, punta a far evolvere le organizzazioni e il loro business verso soluzioni digitali più usabili e sostenibili per i propri utenti, tramite metodologie innovative come il service design e il design thinking. La società prevede, a seguito dell'incorporazione, di poter raggiungere 18 milioni di fatturato nel 2021.

Loading...

Alessandro Ilarda CEO Competence&Digital

Competence & Digital

La società milanese Competence & Digital nel 2020 ha realizzato un fatturato di circa 1,5 milioni e negli anni ha sviluppato progetti per clienti del calibro di Alleanza Assicurazioni, Groupe PSA SpA, Università Cattolica del Sacro Cuore e Luxottica, affiancando recentemente la stessa Citel Group nella creazione del design e dell'”usabilità” di applicazioni digitali a supporto di processi strategici di business nel settore dei trasporti (specie via mare) e nel pharma. L'acquisizione di Competence & Digital permetterà a Citel Group di ampliare il proprio portafoglio di competenze che abilitano la trasformazione digitale delle aziende, internalizzando in particolare le attività che incidono sulla customer experience, l'intuitività di utilizzo e il design di applicazioni digitali, soluzioni di intelligenza artificiale e mobile app. Con l'operazione, tutti i 15 dipendenti di Competence & Digital confluiranno nell'organico di 200 professionisti di Citel Group e Alessandro Ilarda, ceo della customer experience boutique milanese con alle spalle un'esperienza ventennale nel settore del digital design, diventerà il nuovo chief digital officer di Citel Group.

Citel group

Citel Group, che nel 2020 ha generato ricavi pari a 13,5 milioni di euro attraverso il business sviluppato in Italia e in Brasile (ha sedi oltre che a Napoli anche a Milano, Genova, Roma, San Paolo e Rio De Janeiro). «Abbiamo obiettivi ambiziosi per il futuro e siamo particolarmente soddisfatti dell'acquisizione, perché ci permette di aggiungere un tassello fondamentale per il completamento della nostra offerta – spiega Valerio D'Angelo, CEO di Citel Group – Mai come in questo momento, la trasformazione digitale sta assumendo un ruolo centrale per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese. Una spinta condivisa verso l'innovazione che ci ha portato a rafforzare ancora di più la nostra proposta tecnologica per offrire soluzioni e servizi, non solo altamente performanti, ma anche esteticamente accattivanti e sempre più intuitivi e semplici da usare. In tale contesto, il contributo di Competence & Digital sarà prezioso per il nostro piano industriale che prevede il raggiungimento di 50 milioni di fatturato nei prossimi tre anni», conclude D'Angelo.

Alessandro Ilarda CEO e Co-Fondatore di Competence & Digital aggiunge: «La pandemia ha portato nuove sfide sul mercato, dettate da un'accelerazione senza precedenti nella digital transformation, definendo nuovi bisogni, problemi e opportunità nati da un contesto inaspettato. In questo momento più che mai è importante sviluppare nuovi modelli e tecnologie che creino una customer experience accessibile e sostenibile, ma velocemente applicabile. Il nuovo contesto ha portato a nuovi scenari ed esigenze, come l'ormai famoso approccio Phygital, che sarà sempre più centrale nel supportare l'utente in un'esperienza multicanale passando dal mondo fisico a quello digitale e viceversa».