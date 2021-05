La napoletana Iniziativa advisor del project financing per lo stadio di Parma

1' di lettura

La napoletana Iniziativa affiancherà il comune di Parma nella valutazione delle proposte di realizzazione del nuovo stadio Tardini. La società è stata scelta dal Comune con una selezione tra i maggiori player nazionali nei servizi di consulenza per le operazioni di partenariato pubblico privato (PPP).

Iniziativa specializzata nella realizzazione di campi sportivi

Iniziativa è attiva e specializzata nel settore del project financing per gli impianti sportivi. La società, con 30 professionisti nelle sedi di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bruxelles, sta supportando in questo periodo anche i progetti degli stadi di Perugia e Pesaro e del palasport di Cantù. Segue più di 30 importanti interventi di partenariato pubblico privato sugli impianti sportivi, ma la sua attività di advisory ha riguardato negli anni circa 90 operazioni di sviluppo di infrastrutture materiali e immateriali con questa tecnica.

Progetto ai nastri di partenza

l progetto per la ristrutturazione e il potenziamento dello stadio Tardini di Parma è ormai ai nastri di partenza. Il Comune e il Parma Calcio puntano alla realizzazione di uno stadio avveniristico e tecnologico ma al tempo stesso ispirato alla storia e alla tradizione di Parma, una nuova “casa” per squadra e tifosi con spazi inclusivi per i cittadini e aperti fisicamente alla città tutti i giorni, con nuovi layout, posti a sedere.