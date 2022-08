Artemis 1, partito il conto alla rovescia per la missione Nasa sulla Luna

Sullo sfondo comunque, secondo i critici americani, resta l'altrettanto grande e potente, ma più moderno, razzo vettore Starship di Elon Musk, fatto per portare, secondo lui, una buona fetta dell'umanità su Marte e che quindi sarebbe più che sufficiente per la Luna.

Il vero pezzo forte, importante, pieno di tecnologia nuova e già pensato per il salto verso Marte è però Orion, realizzato da Lockheed Martin. Dall'inizio alla fine si tratterà di testare le tecnologie sviluppate apposta per queste missioni, dedicate alla dea greca Artemide, figlia di Giove e sorella di Apollo, dea della caccia ma anche della Luna. Insomma un tributo tardivo ma giusto alla parte femminile dell'umanità, tanto che sarà proprio il piede di una astronauta a toccare per primo il suolo lunare questa volta.

A bordo manichini (e Alexa)

Anche se a bordo di Orion questa volta non ci saranno astronauti, troveranno invece posto tre manichini, di diversa fattezza e, per quanto possibili, con caratteristiche di genere diverse. Ovviamente non sono lì per bellezza, ma per misurare l'impatto del volo tramite una fitta rete di sensori su tutto il loro corpo, mentre gli Europei caricheranno un loro pupazzo.

Un particolare, che forse potrà sembrare modaiolo, ma è molto interessante, è che su Orion ci sarà anche il software di Alexa, in versione non troppa diversa dall'assistente software che molti di noi usano, e che dovrà rendere fluida l'interazione fra i futuri quattro astronauti comodamente alloggiati sulla navetta più larga di sempre e il complesso meccanismo di controllo.

In questa prima missione il secondo stadio, alla sommità del quale troviamo la navetta Orion, porta ben dieci microsatelliti che rilascerà in tempi diversi, alcuni destinati allo spazio profondo altri allo studio della Luna, un’operazione che vuole anche essere un test definitivo per capire cosa si può fare in quell'ambiente con satelliti da 15 chili.