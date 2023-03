La nascita della giustizia come pratica politica

Libertà d'azione, libertas, che Gregorio vede come precondizione per una organizzazione e un governo ecclesiale fondati sulla iustitia. Qui si innesta la seconda line d'azione finalizzata alla costruzione di un ordine politico e religioso capace congiuntamente di promuovere la concordia. La giustizia è la conformità dell'azione dei singoli, nella libertà, all'ordine stabilito dalla Chiesa e ai doveri che ne discendono. L'adempimento di tali doveri è favorito dall'umiltà. La giustizia, dunque, non è altro che l'umile adempimento dei propri doveri mentre l'ingiustizia è la superba disobbedienza ad essi. Questo tipico schema della psicologia agostiniana viene ora declinato in termini politici: solo la giustizia può portare alla concordia, mentre l'ingiustizia ed in particolare il dispotismo dei re produce discordia e conflitto. E' sempre l'impronta agostiniana che fa immaginare quest'ordine fondato sulla giustizia come un ordine fra uguali cui ogni uomo può avere accesso in virtù della appartenenza alla comunità umana universale.

Iustitia nello ius

La terza linea di intervento di Ildebrando ha a che fare con lo sviluppo dei rapporti con gli stati alleati del papato con i quali cerca di stabilire linee d'azione e codici di condotta comuni per quella che veniva pensata come la societas christiana. Attraverso questa attività, come ricorda MacIntyre, il papa cerca di “mostrare la quintessenza della iustitia nello ius, in regole di condotta generalmente vincolanti” (p. 197). Il tentativo di “incarnare” in leggi e regole secolari l'ordine divino della Civitas Dei, della cittadinanza secondo lo Spirito. L'ultima direttrice lungo cui si muove la teologia politica di Gregorio VII è quella che riguarda la progettazione di istituzioni capaci di dare concretezza al governo della Chiesa ed in particolare nell'interazione con il potere temporale.

Questa complessa vicenda vedrà il suo protagonista morire in esilio, perdente nel conflitto contro l'Imperatore Enrico IV di Franconia il quale, sebbene umiliato a Canossa, troverà comunque modo di rifarsi contro Gregorio, destituendolo e costringendolo alla fuga da Roma. Ma nonostante i limiti della sua azione riformatrice che rappresenterà non di meno una novità importante nella storia della Chiesa, la figura di Gregorio rappresenta, nell'ambito del nostro viaggio intorno all'idea di giustizia, uno snodo cruciale perché, come ancora ci ricorda MacIntyre, egli afferma l'idea, con l'azione ancor più che con il pensiero, secondo cui “la teologia della giustizia agostiniana, come ogni concezione significativa della giustizia, non sarebbe stata interamente articolata finché non fossero state rese esplicite le sue conseguenze per la teoria della politica” (p. 198).

L'inutilità di una giustizia che non diventa pratica politica

Una concezione di giustizia che rimane astratta e non si trasforma in pratiche politiche è una concezione della giustizia incompleta o addirittura vuota. In questa inizia l'allontanamento progressivo tra Aristotele e Agostino che sfocerà nell'incomprensione reciproca e nella condanna. Dovranno passare secoli prima che nelle nuove istituzioni universitarie, intorno al 1200, inizino a diffondersi i testi aristotelici e venga accolta la sfida di una riconciliazione delle posizioni e di una nuova sintesi che darà un impulso formidabile alla teologia cristiana e alla fondazione di una base filosofica rigorosa di tutto il pensiero europeo. Alberto Magno, il Doctor Universalis e, soprattutto, Tommaso d'Aquino, il Doctor Angelicus, saranno le figure chiave di questa impresa che durerà secoli e lascerà un'impronta duratura sulla nostra cultura e sul nostro modo di pensare.

Fino a questo momento, però, a partire da Aristotele, in particolare, il contenuto dell'agire giusto assume un connotato comune, quello della proporzionalità: a ciascuno il suo secondo merito, bisogno, necessità, o qualunque altro parametro di valutazione rilevante di caso in caso.