La natura ambivalente della società civile

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

L’originalità della posizione hegeliana nel panorama della filosofia politica che si era sviluppato fino ad allora appare cristallina. La sua critica a quello che potremmo definire il costruttivismo di Kant è radicale. Le istituzioni non si fondano da zero. Esse esistono e tutt’al più si riformano. Gli individui non nascono nel vuoto sociale, ma all’interno di una rete di relazioni, di una comunità, di una storia, di una tradizione dalla quale non possono prescindere ma che contribuiscono a plasmare. Questa “datità” è ciò che Hegel definisce “eticità”, Sittlichkeit, nel termine tedesco. Il ruolo della filosofia diventa, allora, quello di aiutarci a riconoscere questa datità e a conciliarci con essa, vale a dire farci comprendere in che modo al suo interno gli individui possono conquistare, il più alto dei valori, la libertà.

L’esperienza dell’eticità si svolge in “progressione dialettica”, come suggerisce Giuseppe Bedeschi: innanzitutto nell’ambito familiare, dove le relazioni naturali nascono e si sviluppano; prosegue poi in quella che Hegel chiama, riprendendo l’espressione di Adam Ferguson, la “società civile” e giunge poi a compimento nell’ambito dello Stato, che rappresenta l’incarnazione ultima dell’eticità.

Loading...

Le tre forme della società civile

Ora, l’analisi della società civile è cruciale perché in essa nasce la consapevolezza, centrale nel pensiero hegeliano, dell’interdipendenza, dei suoi costi e delle sue opportunità. Le forme in cui si articola la vita della società civile sono tre e si distinguono in un “sistema dei bisogni” (Bedürfnisse), nell’“amministrazione della giustizia” (Rechtsflege) e, infine, nella “polizia” (Polizei) e nella “corporazione” (Korporation). Il “sistema di bisogni” è il luogo nel quale si coopera per soddisfare reciprocamente i propri bisogni. Tale necessità genera la divisione del lavoro, l’innovazione e il progresso economico che a sua volta determina una nuova strutturazione in classi nell’ambito delle quali si fa esperienza, appunto, della fondamentale interdipendenza umana.

Il secondo momento della società civile, la Rechtsflege, l’amministrazione della giustizia, si sviluppa per regolare gli scambi nell’ambito del sistema dei bisogni, per garantire la sicurezza degli individui e delle loro proprietà. Troviamo infine la Polizei e la Korporation. La prima indica l’autorità di controllo ma in un senso molto ampio. Per esempio, vengono considerate le funzioni regolatrici che facilitano il funzionamento del mercato, la fissazione dei prezzi e la determinazione degli standard qualitativi delle merci. La corporazione invece è quell’entità che mette insieme lavoratori e datori di lavoro così come le organizzazioni politiche più elementari. “Il ruolo delle corporazioni – come fa notare al proposito John Rawls – è quello di moderare l’individualismo competitivo del sistema dei bisogni (dell’economia) e preparare [gli individui] alla loro vita come cittadini dello stato”.

Nel passaggio dalla condizione naturale della famiglia alla vita nella società civile i cittadini non solo soddisfano i propri bisogni materiali e di sicurezza ma si immergono nell’universalità dell’interdipendenza. “La persona concreta – scrive Hegel nel paragrafo 182 dei Lineamenti di Filosofia del Diritto (1820) – è l’uno dei principi della società civile – ma la persona particolare siccome essenzialmente in relazione ad altrettante particolarità, così che ciascuna si fa valere e si appaga tramite l’altra e in pari tempo semplicemente soltanto siccome mediata dalla forma dell’universalità, l’altro principio”. E continua nel paragrafo successivo “Il fine egoistico nella sua realizzazione, in tal modo condizionato dall’universalità, fonda un sistema di dipendenza omnilaterale, per cui la sussistenza e il benessere del singolo e il suo esserci giuridico intrecciato con la sussistenza, il benessere e diritto di tutti, su ciò è fondato e soltanto in questa connessione è reale e assicurato”. Attraverso una terminologia non proprio agevole Hegel ci sta dicendo che la dinamica iniziale della società civile si gioca nell’interazione tra la “persona concreta”, da una parte, il singolo con i suoi bisogni, i suoi interessi e la sua individualità, e l’“universalità”, dall’altra; termine che indica la rete di relazioni con gli altri e l’interesse generale.