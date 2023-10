La natura esplosiva dei parchi nazionali di Yala

Yala è la destinazione prediletta da chi ama gli animali allo stato brado. In questa zona dello Sri Lanka vi sono sei parchi nazionali, tra i quali quello di Lunugamvehera è il più ricco di fauna in questa regione dal clima secco, semi-arido, in cui le precipitazioni piovose permettono l’esistenza di ecosistemi assai vari, dalle umide foreste monsoniche alle aree d’acqua dolce e marine: qui si ammirano 215 specie di uccelli, alcune endemiche, lucertoloni, grandi mammiferi dagli elefanti che si abbeverano nelle pozze agli orsi, ma soprattutto si possono vedere da vicino un numero elevatissimo di leopardi che si stiracchiano sugli alberi. A poca distanza sorgono siti archeologici abitati in passato dai popoli Sithulpawwa e Magul Vihara che qui trascorrevano lunghi periodi durante i pellegrinaggi.

