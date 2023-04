La natura incontaminata del Kystlandet

A circa 40 minuti da Billund, il Kystlandet (regione costiera che confina con la costa orientale dello Jutland) affascina per la sua natura incontaminata e le sue esperienze autentiche. Le cittadine di Odder, Horsens e Juelsminde sono un buon mix di cultura, gastronomia e shopping. Da non perdere il singolare museo della Prigione, e la street art nel cuore di Horsens, tra murales, sculture e installazioni sonore. Nei tanti farm shops della regione si possono degustare i prodotti tipici, tanti punti gastronomici da esplorare seguendo l'utilissima food map. Per i bambini, invece, ci sono le cacce al tesoro proposte nelle piccole isole di Endelave, l'isola popolata dai conigli selvatici, e di Tunø, l'isoletta car-free con meno di 100 abitanti

