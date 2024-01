La natura selvaggia e accogliente della bella Mauritius

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rilievi rocciosi ricoperti di vegetazione lussureggiante intervallata da impetuose cascate. Placidi fiumi che si tuffano nell’Oceano. L’origine geologica ha conferito all’isola di Mauritius, nell’Oceano Indiano, una conformazione ideale per una vacanza attiva, per alternando le giornate in spiaggia alla scoperta dell’entroterra e degli incredibili panorami. Raggiungibile dall’Italia in 10 ore di volo, 800 km a est del Madagascar, è un’isola vulcanica nota per il calore della sua popolazione multiculturale, le bianche spiagge e gli hotel di lusso. Grazie al clima tropicale, le temperature raramente vanno sotto i 22°C, rendendola meta ideale per gli amanti degli sport acquatici, golfisti, escursionisti e per chi è in cerca di relax. Ecco cinque spunti per una vacanza a contatto con la natura.

Sulla vetta del mondo dove si riparavano gli schiavi fuggitivi

E’ stato dichiarato Patrimonio dell’Unesco, ma Le Morne Brabant, sulla costa meridionale di Mauritius, è un sito che un tempo dava riparo agli schiavi fuggitivi. Il rilievo conferisce alla penisola di Le Morne un profilo inconfondibilmente straordinario e offre panorami che lasciano senza fiato per chi decide di raggiungere la vetta. L’escursione inizia presto per permettere di ammirare scenari mozzafiato sia a metà strada sia in cima. Ci vogliono dalle tre alle quattro ore per affrontare il percorso e ci sono alcuni tratti ripidi e rocciosi, meglio quindi affidarsi ad una guida locale. Ai piedi di Le Morne vale una visita l’International Slave Route Monument. Al termine della discesa, il relax è garantito lungo le meravigliose spiagge circostanti.

Un tuffo nella cascata più imponente dell’isola

Si chiama Cascade 500 Pieds ed è la cascata più imponente di Mauritius. Raggiungerla è più semplice del previsto: il percorso dura solo due ore e termina con un posto in prima fila per contemplare uno spettacolare scenario e concedersi un tuffo energizzante nella piscina fredda in cima alla Cascade 500 Pieds. Si parte dal punto panoramico delle cascate Alexandra, nel Parco nazionale Black River Gorges. Il vantaggio è che si possono ammirare due cascate in un solo giorno e, chi lo desidera, può trascorrere più tempo nelle selvagge foreste di Mauritius.

A La Tourelle fuori dai sentieri battuti

E’ un percorso più impegnativo, fuori dai sentieri battuti, quello che conduce al monte La Tourelle, nella parte occidentale di Mauritius. L’escursione dura tre o quattro ore e permette di raggiungere la vetta, che si trova alle spalle della città di Tamarin. Bisogna seguire i sentieri contrassegnati con X o Z e usare le corde per giungere fino alla vetta alta 563 metri. In cima, lo sguardo cade sui piccoli edifici di Tamarin in basso e su Le Morne, che si erge in contrasto con il blu intenso della laguna dell’Île aux Bénitiers. Potrebbe rendersi necessaria l’autorizzazione per accedere all’area privata ed è consigliabile farsi accompagnare da una guida esperta.

Sette cascate come nella saga di un film

E’ uno scenario primordiale, che sembra uscito dalla saga di Jurassic Park, quello offerto dalle Sette Cascate di Tamarin. Si tratta di un’escursione nel cuore della valle, che permette di ammirare un maestoso fenomeno d’acqua. Si inizia dalla cima della più alta delle sette cascate e si scende, circondati dal canto degli uccelli e da una rigogliosa foresta. L’escursione dura dalle due alle tre ore e, alla fine, ci si può tuffare in una splendida piscina sotto una cascata di 45 metri. I più audaci possono visitare le cascate con una spedizione guidata di canyoning.