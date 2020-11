La nazionale di Mancini strapazza la Polonia e spicca il volo

Giovani protagonisti

Per questo, in un paese messo alle corde da un grigio autunno di scontento, fa solo piacere questo improvviso squarcio d'azzurro. Così fresco, così sfacciato, così poco tattico. Che riporta il calcio a una sua dimensione più umana. Una botta di vita e di gioventù come il trionfo di Jannik Sinner al torneo di Sofia. Il tennis è sport individuale, certo, ma quel mix di talento e audacia che vedi nel ragazzo dai capelli rossi è lo stesso che sprigionano gli azzurri di Mancini. Ma anche quelli dell’Under 21 che con un bel poker al Lussemburgo staccano il pass per l'Europeo. Vincere, ma nel segno dello spettacolo e del divertimento. Altrimenti che gusto c'è?

Contro la Polonia, pur mancando molti big (Bonucci, Immobile, Verratti, Chiesa) l’Italia ha messo in campo i suoi sfacciati ragazzi senza batter ciglio. Due gol per tempo (il primo su rigore di Jorginio) il secondo di Berardi su assist di Insigne dopo una lunghissima sequenza di 27 passaggi consecutivi che ha imbambolato i polacchi. Due gol, bottino non pingue dunque, ma che avrebbero potuto essere di più se l'arbitro, oltre a non vedere un altro rigore, non avesse lasciato perdere molte scorrettezze (una dello stesso Lewandowski su Bastoni).

«Questi ragazzi sono speciali: nelle difficoltà danno il meglio» ha commentato Chicco Evani vice cittì in panchina mentre Mancini dirigeva la squadra da casa in attesa che finisca la quarantena. Anche lui, come milioni di italiani, in smart working. Mai come adesso in Italia siamo veramente tutti commissari tecnici.