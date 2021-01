La nazionalizzazione del debito pubblico diventa un fenomeno globale

Belgio e Austria in controtendenza

È particolarmente interessante osservare la minoranza di casi in cui si è manifestato il fenomeno opposto, cioè una crescita della base di investitori internazionali in un momento di fortissima avversione al rischio a livello globale. Si tratta di Paesi che hanno accumulato comunque un’eccezionale quantità di debito in breve tempo (ad esempio il Belgio, o l’Austria) ma sono riusciti ad accrescere le quote collocate all’estero. La circostanza che si tratti di economie relativamente piccole restringe la possibilità di ampliare oltre una certa soglia il coinvolgimento degli investitori nazionali, ma per capire meglio è necessario ampliare il dettaglio di analisi.

La distinzione tra mercato domestico/estero impedisce infatti di cogliere l’incidenza delle variazioni intra-settoriali, che invece diventano visibili nel momento in cui distinguiamo tra settore ufficiale (banche centrali, istituzioni sovranazionali), settore finanziario (banche ed intermediari finanziari) e settore privato non finanziario. L’infografica sottostante riporta la decomposizione completa delle variazioni nelle quote di detenzione del debito governativo nei primi 6 mesi del 2020.

La crescita delle quote detenute dalle banche centrali nazionali rappresenta il fenomeno dominante che emerge dai dati (barre gialle); in particolare è possibile notare come siano pochissimi i Paesi che non vedano una crescita del peso della banca centrale in questo periodo.

Per Nuova Zelanda e Regno Unito si nota un disimpegno di tutte le categorie di investitori ad eccezione della banca centrale, che de facto si è fatta carico di finanziare il collocamento del nuovo debito.

Per l’area Euro si nota ovviamente un incremento positivo della quota della Banca centrale europea, giustificabile dall'avvio del nuovo programma pandemico di acquisto titoli (PEPP - Pandemic Emergency Purchase Programme). La variazione è però proporzionalmente contenuta, indicando un coinvolgimento bilanciato di altre categorie di investitori, in particolare i sistemi bancari nazionali.

La linea delle banche

Le banche nazionali infatti (barre rosa) sembrano generalmente seguire l’orientamento della banca centrale; se aumenta la quota dell'istituto centrale, quasi sempre anche le banche commerciali accrescono la quota in portafoglio di debito governativo.

È evidente anche il fenomeno di disimpegno del settore privato non finanziario domestico (barre arancioni), sensibile ad un clima di forte avversione al rischio. La riduzione del peso di questa categoria di investitori è trasversale a tutte le economie industrializzate ed è stata incentivata dal varo di massicci programmi di acquisto di assets da parte delle banche centrali. In alcuni casi (come quello del Canada) il disinvestimento da parte del settore privato non finanziario domestico è talmente forte da compensare completamente la crescita delle quote della banca centrale e delle banche commerciali. In questo caso non si osservano dinamiche di nazionalizzazione/internazionalizzazione del debito ma una radicale riallocazione delle quote all'interno del mercato domestico.