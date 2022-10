La necessaria alleanza tra politica economica e promozione della salute mentale

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è un paradosso che lega la ricchezza materiale e la felicità individuale. La maggior parte delle persone desidera un reddito più elevato e fa, a volte, enormi sforzi per ottenerlo. Tuttavia, al crescere di questo reddito ciò che si osserva è che a livello aggregato società che sono diventate più ricche non sono diventate anche più felici. È questo “paradosso di Easterlin”, dal nome dell’economista che per primo lo ha evidenziato con dati empirici, che sta alla base di quella che oggi si chiama happiness economics, l’economia della felicità.

L’accostamento economia-felicità sorprende molti. Del resto, l’economia è stata definita la “scienza triste”. Definizione infelice, direi, e fuorviante. Non dimentichiamoci che in Italia, nel ’700, l’economia nasce come “scienza della pubblica felicità”. Non scienza delle cause della ricchezza delle nazioni, come recita il titolo dell’opera fondamentale di Adam Smith, ma scienza della felicità e, soprattutto, della felicità pubblica. E oggi l’economia moderna, a partire dal paradosso di Easterlin, riscopre queste origini, riscoprendo che c’è qualcosa in più rispetto al Pil che dovrebbe guidare l’azione di governi e parlamenti.

Definire la felicità è complesso, lo si capisce, ma un certo consenso si ha sul fatto che essa abbia a che fare non tanto con sensazioni o piaceri, ma, piuttosto, con la propria realizzazione, con ciò che Aristotele definiva “eudaimonia”, la fioritura umana. E una cosa è chiara: una volta garantito un livello minimo di reddito (qualcuno fissa questa soglia a 36 mila dollari/anno), ulteriori incrementi di ricchezza non fanno automaticamente aumentare la nostra felicità.

Cosa fare dunque? Che obiettivi perseguire?

Le risposte non sono semplici, naturalmente, ma in questi anni qualcosa lo abbiamo imparato e molte prove sono state accumulate relativamente al ruolo che le scelte individuali e quelle politiche potrebbero giocare in questo senso. In quest’ottica il ruolo del governo non può più limitarsi alle tradizionali misure di riduzione delle imperfezioni dei mercati, dei beni, del lavoro, di quelli finanziari, per facilitarne il funzionamento e quindi il raggiungimento dei risultati di efficienza.

È ora che questa visione venga definitivamente accantonata. Ci sono elementi individuali che impattano il nostro livello di benessere ma molti di questi, invece, hanno una valenza sociale che li mette al di fuori della sfera di azione personale. Sappiamo che i nostri desideri non sono dati, come invece si insegna nei corsi introduttivi di economia. In realtà dipendono dal nostro livello di istruzione, dalla pubblicità, e da chi abbiamo intorno. I nostri gusti e i nostri desideri sono fortissimamente influenzati da ciò che hanno le altre persone oltre che da ciò a cui ci siamo abituati e non vorremmo rinunciare.