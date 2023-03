La necessità degli ascensori e delle agevolazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Per le persone disabili, il periodo di restrizioni legate al COVID non è mai terminato” questa è l'espressione usata da Stefano Maiandi, Presidente di FIABA, che ci ha fatto molto riflettere sulla necessità di impegnarci per far comprendere appieno l'importanza dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici. La questione coinvolge di fatto una larga parte della popolazione: persone con ridotta mobilità, anziani, cardiopatici, donne in gravidanza, famiglie con passeggini, persone che devono temporaneamente avvalersi di stampelle per muoversi, ecc., così come coloro che le assistono.

A seguito dell'approvazione degli emendamenti al DL 11/2023 (Cessione dei Crediti), Anie-AssoAscensori (che rappresento), Anacam e FIABA, esprimono soddisfazione per le modifiche volte a confermare la cessione del credito per il bonus “barriere architettoniche”, che nell'ultimo anno ha rappresentato un enorme beneficio per le fasce di popolazione più fragili, apprezzando che Governo e Parlamento abbiano manifestato sensibilità nei confronti del tema e riconosciuto la valenza sociale delle misure di incentivazione.

In questo ambito, però, l'Italia non può essere annoverata tra i Paesi più virtuosi, nonostante il concetto di “accessibilità” sia richiamato anche dalla carta costituzionale che sancisce che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana”.

A fronte di un enorme beneficio sociale, il mantenimento delle agevolazioni rappresenta un costo assolutamente sostenibile, se paragonato alla decina di miliardi di euro/anno assorbiti dagli altri bonus: secondo una stima effettuata a livello associativo , infatti, gli interventi legati al miglioramento dell’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche valgono circa 250 milioni di euro/anno, con un credito fiscale generato inferiore a 200 milioni di euro.

I Bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie sono presenti in Italia da molti anni. Tuttavia, ciò che ha davvero fatto la differenza in termini di accessibilità, dal 2020, è stato lo “sconto in fattura”, che ha permesso a migliaia di cittadini di dotare, o ammodernare, i propri stabili con impianti elevatori, abbattendo le cd. barriere architettoniche e migliorando i consumi energetici e la qualità della vita di ampie fasce di popolazione.