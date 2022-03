La negoziazione: una competenza preziosa e trasversale ai ruoli aziendali

4) In una dimensione di competizione globale, e dunque della pressione sui margini di redditività delle imprese, strappare un centesimo in più in una trattativa o accorciare di mezz’ora il tempo di consegna di un servizio o di un documento può letteralmente fare la differenza. Se l’attività commerciale al civico 50 resta aperta mentre il concorrente nella via parallela chiude, probabilmente è perché, nelle centinaia di negoziazioni della sua quotidianità, centimetro per centimetro, la prima è andata a rosicchiare piccoli preziosissimi guadagni che le hanno consentito la sopravvivenza.

5) Le organizzazioni per stare sul mercato devono correre veloci. Se un capo è costretto a intervenire in modo decisivo su qualsiasi argomento perché i suoi collaboratori non riescono a trovare in autonomia soluzioni negoziali quella struttura diventa inefficiente e di riflesso l’organizzazione nel suo complesso perde competitività: “Dai non vi posso stare dietro su tutto, non posso decidere tutto io. Voi non vi mettete d’accordo e poi dobbiamo convocare 7 riunioni e alla fine devo decidere tutto io. Perdiamo tutti un sacco di tempo”. In sostanza saper negoziare bene è sempre più decisivo.

Prima di dedicarsi allo studio delle tecniche di negoziazione però bisogna inquadrare 3 concetti fondamentali che condizionano il nostro modo di vivere la negoziazione sul lavoro e fuori dal lavoro.

1) Spesso mi capita di sentire persone che dicono: “guarda, giochiamo a carte scoperte visto che a me non piace negoziare”. Questa frase ci dice molto su un certo modo di vedere la negoziazione, una visione agonistica, competitiva, conflittuale. Secondo questo approccio la negoziazione è una partita dove due giocatori si scontrano e alla fine per trovare un accordo qualcuno ha dovuto mollare mentre qualcun altro prendeva il bottino desiderato, magari grazie a qualche bugia o a qualche furbata. Di solito nei corsi di formazione sulla negoziazione i partecipanti sono molto interessati al “trucco vincente”, alla “tecnica killer”, quella con cui mettere ko l’interlocutore negoziale, con cui chiudere una trattativa e portare a casa un contratto.Da qui lo stress, l’ansia e quella ritrosia “non stiamo qui a trattare, dai. Chiudiamola subito, senza chiacchiere”.

È un atteggiamento che fa riferimento solo alla componente comunicativa ed emotiva di una trattativa. Ma in una trattativa non ci sono solo le parole e le emozioni. In una trattativa ci sono anche la logica, il calcolo, la strategia, che sono anzi predominanti. Al 90% negoziare bene significa prepararsi bene. Puoi essere un mago dell’improvvisazione, un grande giocatore di poker, un comunicatore carismatico ma se non ti sei preparato e non hai approfondito bene i tuoi obiettivi e le tue risorse (mentre il tuo interlocutore lo ha fatto) non raggiungerai il tuo obiettivo. Parafrasando la celeberrima frase di “Per un pugno di dollari”, quando un negoziatore che non si è preparato incontra un negoziatore che si è preparato, il negoziatore che non si è preparato è un uomo morto. Se ti fidi solo della tua parlantina, o del tuo savoir faire, o della tua malizia porterai a casa molto meno di quanto desideri.