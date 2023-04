«La neutralità tecnologica fa spazio all’automotive. Il Sud colga la sfida»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nel Mezzogiorno, dopo che la Ue ha aperto alla possibilità di utilizzare i carburanti sintetici nei motori endotermici anche dopo il 2035, penso che sia possibile un grande sviluppo del settore della componentistica: abbiamo le fabbriche, le competenze, le tecnologie». Paolo Scudieri, presidente del gruppo Adler e presidente di Anfia, l’associazione di categoria dell’industria che produce componenti per auto, sgombra il campo dal pessimismo e parla di nuove opportunità e strategie da perseguire.

Ci spieghi meglio, la data del 2035 è stata confermata, la proposta italiana di consentire l’uso di biocarburanti non è stata accolta e, nonostante ciò, lei parla di possibili sviluppi.

Le più recenti decisioni dell’Europa in tema di alimentazione di automobili cambiano nettamente lo scenario. La chiave è nella neutralità tecnologica che è stata accettata anche se in parte. È la soluzione che Anfia ha sostenuto da tempo, che il Governo italiano ha difeso con forza in sede europea e che, grazie ad altri Paesi, tra cui la Germania in prima fila, è stata finalmente accolta. Sono certo che c’è spazio perchè la Ue ammetta anche i biocarburanti che l’Italia già produce. È chiaro che gli obiettivi vanno perseguiti con scelte adeguate.

A cosa si riferisce?

È necessario ritornare a volumi di produzione di autoveicoli superiori. L’ideale sarebbe ritornare a produrre in Italia almeno 1 milione e 200mila vetture. Ciò significa che il Governo dovrà convincere il produttore che ha più stabilimenti in Italia a tornare a volumi di dieci anni fa.