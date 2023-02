La next generation del lusso smart: tecnologia da indossare per fare sport

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che ci si senta più atleta, più esploratore, più golfista, più velista o più pilota, quando si cerca lo smartwatch più adatto, Garmin ha la tecnologia per trovare la soluzione più adatta alle diverse esigenze. E, qualora fosse quella di indossare un tool watch tecnologicamente evoluto, ma dal design ricercato e dai materiali importanti, caratteristiche proprie degli orologi meccanici tradizionali, quelli che, per intenderci, si vendono principalmente nei negozi di alta orologeria, il brand americano ha, anche in questo caso, la soluzione giusta. Si chiama Marq, una collezione lanciata nel 2019 formata da cinque modelli (ognuno in rappresentanza di un'area in cui Garmin era presente) che è stata la tappa finale di un percorso cominciato dalla marca nel 2015, anno in cui aveva cominciato a guardare anche verso le orologerie come ulteriore canale di vendita. A distanza di tre anni ecco ora arrivare la seconda generazione di questi luxury tool watch. Cinque nuovi modelli che, come spiega Stefano Viganò, ad di Garmin Italia: «Sono stati progettati nel segno dell'eccellenza confermando ancora una volta il primato digitale del brand e il suo impegno nell'orologeria di lusso». Le caratteristiche estetiche comuni a tutti e cinque i prodotti sono la cassa di 46 mm di diametro in titanio grado 5, le anse con un nuovo profilo che le integra meglio alla carrure, il display touchscreen Amoled da 1.2” protetto da un vetro bombato in zaffiro ultraresistente. ll pulsante a ore 2, quello usato in ogni Garmin per azionarne le attività, è stato disegnato con lo stile tipico dei cronografi (con tanto di rinforzo paraurti). Poi, a seconda della versione, la lunetta ha il disco monoblocco che può essere in ceramica o in titanio, il cinturino è disponibile in pelle made in Italy assemblata alla gomma FKM (la qualità pregiata), in silicone oppure braccialato in titanio. Tra le novità tecnologiche, una che va a completare il quadro di funzioni per il monitoraggio biometrico è il Jet Lag Adviser che, incrociando i dati della cronologia del sonno e altri parametri fisici, è in grado di realizzare per l'utente un programma per sonno e allenamenti mirati per adattarsi ai vari fusi orario. E, ancora, nei Marq2 ci sono il supporto per il GNSS multi-banda (sistema satellitare globale di navigazione), il GPS multi-frequenza e la Garmin SatlQ (che funziona in background e garantisce un'ampia durata della batteria insieme alla precisione GPS). La batteria, peraltro, in modalità smartwatch può raggiungere la bellezza di 16 giorni (la ricarica avviene con un inedito caricatore magnetico). Guardando alle peculiarità dei cinque modelli, il Marq Adventurer, esteticamente è quello più vicino a un classico segnatempo e al suo interno ha precaricato anche le mappe multicontinentali TopoActive; il Marq Athlete raccoglie in sè funzioni dedicate all'allenamento in varie discipline; il Marq Golfer mostra tutte le funzioni dedicate al golf, tra le quali la Green Contours che illustra le caratteristiche dei green caricati; Il Marq Captain guarda agli sport acquatici; il Marq Aviator monta tante funzioni per il volo. Qualsiasi sia domanda, Marq 2 sembrerebbe avere la risposta adatta.