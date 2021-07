La normalità non esiste. Viva la neurodiversità

4' di lettura

Molto si parla di autismo, non molto si sa. Sappiamo però che le persone autistiche, considerate «anormali», «disturbanti», «inquietanti», vengono molto bullizzate. Le ricerche italiane parlano di esperienze di vittimizzazione in circa la metà dei bambini e dei ragazzi con una diagnosi di autismo.

Problemi del neurosviluppo

Alla comunità scientifica, certo non bulla, le condizioni autistiche hanno sempre creato qualche grattacapo. Naufragata la lettura (e la cura) psicoanalitica dell’autismo, oggi i «disturbi dello spettro dell’autismo» li riconduciamo, pur con ancora poche evidenze eziologiche, a problemi del neurosviluppo.

Di vario ordine e grado, le manifestazioni cliniche di questa famiglia di disturbi riguardano difficoltà di comunicazione e interazione sociale, interessi ristretti e ripetitivi, limiti nella comprensione del pensiero altrui. Per dire quanto le condizioni autistiche siano sempre più spesso chiamate in causa per una varietà di temi clinici, alcuni studiosi (tra cui Simon Baron-Cohen, direttore dell’Autism Research Center di Cambridge) sospettano una correlazione tra spettro autistico e identità transgender. Ipotesi considerata azzardata da chi, non a torto, considera la «fissazione» sulla propria incongruenza di genere non tanto come l’indicazione di una rigidità autistica del pensiero, quanto come una sofferenza identitaria.

Nel suo nuovo libro I geni della creatività. Come l’autismo guida l’invenzione umana, Baron-Cohen abbraccia un ambizioso obiettivo: cambiare la prospettiva culturale sull’autismo. Basandosi su resoconti clinico-biografici e studi scientifici, combatte la sua battaglia per la «neurodiversità», concetto secondo cui, dal punto di vista della mente, non esiste una contrapposizione tra normalità e anormalità ma solo una «grande varietà di cervelli, tutti ugualmente naturali».

Variabilità cerebrale

Il campo della variabilità cerebrale è definito dall’incrocio di due variabili fondamentali: l’attitudine empatica e quella sistematizzante, da cui la «empathizing-systemizing (E-S) theory». Se di empatia lo psicologo britannico si era già occupato nel suo precedente libro La scienza del male (anch’esso pubblicato da Cortina), ne I geni della creatività si dedica interamente al meccanismo della sistematizzazione, che considera la spinta principale all’invenzione, caratteristica evolutiva che ha determinato il nostro successo come specie. Gli antropologi sono concordi nell’affermare che circa 35.000 anni fa è avvenuta una trasformazione improvvisa (se considerata alla luce di 200.000 anni di cambiamenti minimi) in cui homo sapiens si è distinto nettamente dagli altri animali e ha iniziato la sua dominazione planetaria. In questo periodo compaiono l’arte, il simbolismo e l’uso di oggetti complessi.