La normalizzazione anomala di una Fed al traino dei mercati

La politica monetaria straordinaria – inaugurata da Ben Bernanke, proseguita prima da Janet Yellen e poi da Jerome Powell – ha intrecciato tre strumenti: tassi di interesse schiacciati verso lo zero, interventi continui e ingenti di acquisto di titoli con scadenze e rischiosità sempre più accentuati, annunzi monetari che garantivano ai mercati che un tale atteggiamento ultra-espansivo della azione monetaria sarebbe proseguito anche nel futuro. La politica monetaria non si limita a guidare i mercati, ma li sussidia sistematicamente, sostituendosi a essi. L’effetto è quello che hanno gli stupefacenti sui soggetti dipendenti: quando Ben Bernanke ha provato a ridurre la liquidità nel 2013, è stato costretto a una precipitosa e ingloriosa retromarcia proprio dalla reazione negativa dei mercati finanziari.

La politica monetaria straordinaria ha vissuto una nuova primavera grazie all’emergenza pandemica. La regola e i suoi due pilastri hanno continuato a essere pallidi ricordi del passato. Anzi: è aumentata l’ambiguità: nessun esplicito obiettivo occupazionale, la comparsa di una fumosa inflazione media come nuovo punto di riferimento. Gli annunci vincolanti, il cui presupposto è una comunicazione istituzionale e programmatica, che impegna ufficialmente la banca centrale, sono stati nei fatti sostituiti dall’uso sistematico delle dichiarazioni, informali e individuali, dei singoli banchieri centrali. Per non parlare dell’utilizzo strumentale delle cosiddette previsioni: numeri anonimi e individuali, finora risultati ex post sistematicamente errati, ma che continuano a essere considerati ex ante come annunzi della Fed sulla futura politica monetaria. La politica accomodante della Fed ha sostituito la strategia dell’ambiguità a quella della trasparenza. Non c’è niente di normale in tutto questo.