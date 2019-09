La Norvegia alza i tassi mentre gli altri li tagliano

La Svizzera taglia le stime di inflazione

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha invece confermato la sua politica monetaria, ma ha notevolmente ridotto le sue previsioni sull'inflazione e ha annunciato un nuovo metodo per calcolare il tasso di interesse negativo sui depositi bancari. La Banca nazionale ha mantenuto il tasso di interesse chiave a -0,75 per cento. La banca centrale prevede che i prezzi al consumo aumenteranno dello 0,4% quest'anno mentre a giugno aveva previsto un'inflazione dello 0,6 per cento. Le previsioni per il 2020 e il 2021 restano invariate. Inoltre, la Banca nazionale prevede una crescita economica compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento. L'adeguamento della metodologia di calcolo per il tasso di interesse negativo per i depositi bancari entrerà in vigore il 1 novembre 2019.

Giappone pronto ad allentare in ottobre

Anche la Banca del Giappone ha mantenuto invariata la sua politica monetaria già molto accomodante dopo le misure adottate dalla Fed e dalla Bce. L'istituto giapponese ha deciso di mantenere invariati i tassi di deposito a -0,1% e il target di rendimenti a 10 ani allo 0% in modo che i tassi di interesse a breve e lungo termine rimangano a livelli estremamente bassi “almeno fino alla primavera del 2020”. BoJ, che vede il rischio di perdere lo slancio per raggiungere la stabilità dei prezzi, rivaluterà l'andamento economico e dei prezzi alla prossima riunione.

«Era necessario prestare attenzione a questo momento e non perdere l'occasione di dare slancio ai prezzi» ma la BoJ «non esiterà a intraprendere un'azione di allentamento se necessario». Il governatore della Banca del Giappone, Haruhiko Kuyroda, lascia dunque aperta la possibilità di eventuali mosse in ottobre. «Esamineremo più da vicino l'andamento economico e i prezzi alla riunione di ottobre» spiega dicendosi «più positivo riguardo a un ulteriore allentamento rispetto alla riunione di luglio». Certo, osserva, i rischi da economie d'oltremare sono in aumento, in particolare per le mosse protezionistiche e i rischi geopolitici e quindi «sarà necessario considerare costi e benefici dell'opzione di allentamento».