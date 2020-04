La nostalgia delle tempeste

«Mamma, cosa è quello?» aveva chiesto indicando i rami robusti di un enorme albero che, sostenuti da radici aeree, giungevano ad accarezzare la barriera trasparente.

«Sono rami, tesoro.»

«Non è vero! Non sono rami! Sono ponti. Per andare nel bosco! Ci andiamo, mamma? Ti prego, dai!» aveva insistito.

«No, non si può.»

Pattinando quasi senza attrito, Martina giunse presto a destinazione e anche la brezza parve arrestarsi con lei. Un edificio addossato alla cupola proteggeva le finestre come un'enorme conchiglia da cui si diramavano due rampe, tentacolari e simmetriche, ingresso e uscita. Quella faccenda dell'allarme doveva essere una cosa seria perché l'entrata era sbarrata e i poliziotti garantivano che i visitatori fluissero verso l'esterno con regolarità. Martina provò ad avvicinarsi. Segnale di comunicazione aperta. Voce femminile, sconosciuta.

«Stiamo evacuando la zona. Non si può entrare.»

Era una chiamata locale. Martina si guardò intorno e vide la poliziotta che la fissava dall'altro lato della piazza e la indicava.

«Cosa succede signora?»

«Non hai sentito? Allerta terrorismo. Torna subito a casa.»

«No signora, non lo sapevo.»

Segnale di comunicazione chiusa.

«Me ne vado subito. Tranquilla.» disse Martina.

I bambini, crescendo nella città, scoprono un mondo di linee rette, superfici lisce, sincronismi esatti privi di imprevisti, ma nel profondo c'è un cervello antico che sa che tutto ciò è sbagliato, che il mondo che gli spettava era un bosco oscuro e minaccioso, abitato da spiriti ostili. I bambini quel bosco continuano a cercarlo dietro gli angoli ciechi, nel buio delle camerette quando la luce si spegne e lo trovano infine alle finestre del nord.

Martina si spostò fino a dove la poliziotta non la potesse più vedere e, senza farsi notare, arrivò alla rampa affollata che presea risalire controcorrente.

«Giovanni! Giovanni! Dove sei? Scusate! Non trovo il mio fratellino! Permesso!»

Passo dopo passo riuscì a farsi strada fino al varco. Non fu difficile intrufolarsi all'interno.

La lunga passerella panoramica, che di solito ospitava una folla compatta, adesso era quasi vuota e gli ultimi visitatori fluivano lenti verso l'uscita, riluttanti a distogliere gli occhi dallo spettacolo della buriana che quella sera squassava il fogliame, già immaginando la nostalgia futura. Martina sapeva che non avrebbe mai più avuto un'occasione come quella. Fingendosi in fila, ma arretrando lentamente, passo dopo passo, finì per ritrovarsi da sola di fronte alla foresta. Dentro l'aria era ferma in un tempo sospeso.

Urla improvvise e una sirena scatenarono l'entropia. Il flusso umano si frantumò in un caos impazzito. Corpi avvolti in tute bianche come antichi astronauti, corsero alle finestre, veloci come proiettili, generando vortici nell'aria viscosa. Rumori sordi di impatti morbidi sulle superfici. L'alimentazione elettrica si interruppe e la luce naturale del pianeta penetrò incontrastata dall'immenso schermo verso gli ambienti interni ora oscuri e vuoti. Era sola alle spalle degli uomini in tuta. Uno di loro si voltò e si accorse di lei.

«Scappa!» urlò con la voce attutita dal casco.

Le tute in controluce e i dischi sulla parete formavano una schiera di sagome scure sullo sfondo luminoso del pianeta.

«Scappa! Adesso!» ripeté l'uomo facendosi più vicino.

Aveva insistito, quella volta, la piccola Martina: «Perché non si può? Voglio uscire fuori! Voglio andare nella foresta, mamma!»

«Tesoro, li vedi i fiori, e gli uccelli? Guarda gli insetti proprio qui sul vetro. Ecco, una volta noi umani vivevamo laggiù, insieme a loro, ma se tornassimo di nuovo nel loro mondo alla fine morirebbero tutti.»

«Perché mamma. Siamo velenosi?»

«Una cosa del genere, tesoro.».

Martina ignorò l'ombra che le veniva incontro. Continuava a fissare la foresta e i suoi colori, ancora accesi dall'ultima luce della sera. Ancora una volta i rami degli alberi si protendevano verso di lei disegnando percorsi aerei verso quel mondo inaccessibile. Uno sciame di lucciole cominciava a farsi visibile nel crepuscolo e volteggiava tra le foglie. L'astronauta la raggiunse e la afferrò per le spalle.

«Tutti a terra! Ora!» urlò qualcuno.

L'uomo trascinò Martina al suolo con sé.

Un tuono sordo si propagò dai dischi sulla superficie della cupola che lo restituì in mille echi. Quando Martina riuscì a sollevare la testa, vide che ora dai dischi, che ancora aderivano alla superficie, si diramavano ragnatele di incrinature sottili ed estese.

«Tutto bene, ragazzina?» disse l'uomo osservandola con attenzione.

Martina fece cenno di sì.

«Bene, ora vattene. È troppo pericoloso per te.»

L'uomo si rialzò e raggiunse gli altri. Tutti insieme afferrarono come maniglie i dischi neri etirarono con forza con un movimento sincrono. La superficie frantumata della finestra si ripiegò lungo i margini delle sue fratture, gonfiandosi verso l'interno come una pelle squamosa e flessibile, fino alla prima lacerazione.

Fu allora che il vento penetrò, dapprima sibilante, poi con un boato ruggente, e allargò lo squarcio travolgendo tutto ciò che incontrava nello spazio oscuro. Lo sciame delle lucciole trascinato dal vortice si insinuò all'interno come una lingua serpentina e luminosa, tracciando l'invasione della città da parte di quel respiro alieno e dietro di loro un corteo volante di foglie, rami, insetti, uccelli selvatici, polvere, gocce d'acqua, terriccio, odore di resina ed escrementi, di fiori sconosciuti e di umidità. Gli astronauti si misero in fila sul margine della crepa, le tute come vele sferzate dalla tempesta, e uscirono uno dopo l'altro afferrandosi ai rami più grossi per sparire infine nella vegetazione.

Martina si alzò a fatica, cercando un equilibrio instabile fra la gravità e il vento impetuoso. Avanzò lentamente fino all'orlo dell'apertura. Restò in bilico sul margine nel fragore dell'uragano, dei rami spezzati che si schiantavano sulla barriera infranta. Alle sue spalle urla, passi pesanti di stivali in corsa, sempre più vicini. Protese il corpo in avanti, ma il vento si oppose al movimento. Gli odori si fecero più acuti. Gli occhi iniziarono a prudere e a riempirsi di lacrime. Uno starnuto, e poi un altro e poi ancora. Sentì le labbra gonfiarsi e la lingua diventare un corpo estraneo. Un formicolio sulla punta delle dita, il respiro spezzato. La testa girava e girava. Poi tutto fu buio.

«Cosa pensavi di fare, ragazzina?»

Martina vide il volto della poliziotta a pochi centimetri dal suo. Sentì i pantaloni abbassarsi e la puntura di un ago.

Più tardi, in ospedale, le restituirono l'auricolare, pregandola che chiamasse lei la madre. Per la deposizione ci sarebbe stato tempo.

«È meglio che senta la tua voce e non la mia» le aveva detto il dottore.

«No mamma, sto bene. Una reazione allergica. Niente di che. C'è una cosa invece...»

«Come niente! Non dire che non te l'avevo detto! Sempre a fare di testa tua...»

«Ma insomma, mamma, mi stai un po' ad ascoltare per una volta? Accidenti!»

«Dai, parla. Sentiamo...»

«Te la ricordi quella volta, alle finestre, quando volevo uscire, sui rami?»

«Sì, tipico tuo. Ma cosa…»

«Era proprio così. Siamo velenosi.»

«Senti, non è il momento per le tue solite sciocchezze. Non muoverti di lì. Vengo a prenderti.»

Segnale di comunicazione chiusa.

«Non ci vogliono più, mamma. Me lo ha detto il vento.»

Era notte ormai. La ventola del condizionatore si mise in moto seguendo un suo preciso protocollo. Il flusso d'aria smosse appena le particelle del pulviscolo illuminato dalla luce che filtrava dalla porta socchiusa, avanzando regolare, lento e privo di turbolenze, verso il corridoio. Martina chiuse gli occhi per cercare di riposare, almeno un po'.

Per sognare tempeste.

