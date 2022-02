La nostra economia ormai ha cambiato passo, lo Stato acceleri adesso per il futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’articolo di Gianni Trovati pubblicato nei giorni scorsi su queste colonne, «Due ostacoli sulla ripartenza italiana» (20 febbraio), ha sollevato due temi estremamente importanti: la necessità di dare continuità alla brillante ripresa economica italiana del 2021, completando il necessario ciclo di riforme e utilizzando efficacemente il Pnrr, e il calo demografico strutturale che pesa grandemente sulla società del nostro Paese e, ovviamente, anche sul suo stesso potenziale di sviluppo economico (infatti, banalmente, se i consumatori diminuiscono il Pil fatica ad aumentare).

Ci concentreremo qui sul primo tema. È da tempo nostra opinione che per comprendere le leve fondamentali per riavvicinare il nostro tasso di crescita complessivo a quelli degli altri maggiori Paesi europei occorra una analisi disaggregata delle voci settoriali del valore aggiunto che compongono il Pil e della loro dinamica nel tempo. Rispetto alle argomentazioni di Trovati, che condividiamo in gran parte, la nostra analisi si differenzia dalla sua principalmente per questo aspetto ma anche per i seguenti.

IL CONFRONTO

1) Non prenderemo qui in considerazione i dati previsionali del 2022 per comparare la dinamica economica italiana con quella degli altri Paesi europei perché con la crisi ucraina tali previsioni appaiono allo stato ormai poco affidabili (già furono clamorosamente sbagliate un anno fa le previsioni sull’Italia sul 2021). Dunque, ci limiteremo a confrontare i livelli raggiunti dalle economie nel 2021 con quelli precrisi del 2019.

2) Per esigenze di sintesi e omogeneità considereremo solo i 3 principali Paesi dell’Eurozona (anche perché le dinamiche dei Paesi più piccoli sono strutturalmente abbastanza differenti da quelle dei Paesi di maggiori dimensioni).

3) Considereremo inoltre il periodo dell’euro 1999-2019 pre-pandemia suddividendolo in due sottoperiodi, completamente diversi tra di loro: il 1999-2014 in cui l’economia italiana è stata nettamente l’ultima per crescita; il 2015-2019 in cui il nostro Paese si è notevolmente riavvicinato per tassi di espansione agli altri tre maggiori partner nella moneta unica, tendenza che, come vedremo, è continuata anche nel 2019-2021.