La nostra memoria, una «macchina per racconti»

L'abbiamo scritto tante volte su queste colonne che il nostro cervello è una macchina energivora. Per questa ragione molte delle nostre strategie cognitive si sono evolute per economizzare sull'apporto energetico necessario al funzionamento del nostro cervello. Un qualcosa di simile vale anche per l'uso della memoria. È noto da tempo ormai che la nostra memoria non andrebbe vista come una cassettiera dove riponiamo tutti i nostri ricordi dal momento in cui abbiamo fatto certe esperienze per poi poterli ripescare da quegli stessi cassetti nel momento in cui vogliamo farceli ritornare alla mente. La nostra memoria è, invece, più che altro una macchina per racconti. Una macchina che sulla base di poche, scarne ed essenziali informazioni, ricostruisce, ci racconta e ci fa ricordare, in questo modo, le vicende della nostra vita.

La memoria come «amplificatore di errori»

Nella maggior parte dei casi, soprattutto quando queste informazioni base hanno a che fare con esperienze particolarmente vivide, le cose vanno piuttosto bene; le storie che ci raccontiamo sono piuttosto fedeli a quelle vissute originariamente. Ma le cose non sempre vanno così e allora la nostra memoria può trasformarsi in un vero e proprio amplificatore di errori. Non perché funzioni male o solo quando, con l'età, inizia a cedere, ma proprio per come funziona ordinariamente, sempre alla ricerca di risparmiare sul consumo energetico. Immaginate di vivere un'esperienza spiacevole e poi una seconda. La prima è durata un certo lasso di tempo, la seconda mezz'ora in più. Se vi chiedessero quale vorreste ripetere cosa rispondereste, la prima o la seconda? Naturalmente ognuno di noi, moderatamente sano di mente, opterebbe per la prima, complessivamente meno spiacevole.

L’esperimento del secchio d’acqua

Daniel Kahneman, lo psicologo premio Nobel per L'Economia, con alcuni suoi colleghi, qualche tempo fa hanno iniziato ad occuparsi seriamente di questa questione. In uno strano esperimento hanno coinvolto un gruppo di soggetti che dietro pagamento di una certa somma dovevano tenere le mani in un secchio di acqua fredda per un certo periodo di tempo. In una prima fase le mani sarebbero state a mollo per sessanta secondi in acqua a 14 gradi.

Passato una fase di riposo avrebbero dovuto reinserire le mani per sessanta secondi in acqua a 14 gradi e poi per altri trenta secondi in acqua a 15 gradi. La prima esperienza spiacevole durava complessivamente un minuto, la seconda, invece un minuto e mezzo. Quale delle due avrebbero voluto ripetere i partecipanti nella terza fase dell'esperimento? La maggior parte di loro decise di ripetere la seconda, quella più lunga (Kahneman, D., et al. “When More Pain Is Preferred to Less: Adding a Better End”. Psychological Science 4, 1993, pp. 401-405).

Con un esperimento pubblicato tre anni dopo, Kahneman assieme al medico dell'Università di Toronto Donald Redelmeier, aggiunse ulteriori elementi alla comprensione del rapporto tra esperienza e memoria. I soggetti di questo secondo esperimento erano 154 pazienti sottoposti ad una, a tratti dolorosa, colonscopia in assenza di anestesia. Durante tutta la procedura, i pazienti, ad intervalli regolari, dovevano classificare su una scala da 0 a 10 il dolore provato in quel preciso istante. In questo modo, alla fine dell'esame, i ricercatori potevano ricostruire una curva con saliscendi, picchi e vallate, che rappresentava la variazione del dolore sperimentato da ogni singolo paziente.