«La nostra sfida: 10 miliardi verso l’economia reale attraverso nuovi prodotti»

Dopo Demos 1, primo fondo Fia non riservato,entro l’anno arriveranno un fondo di private debt e uno di venture capital (Italia 500). I nuovi fondi avranno soglie di accesso a partire da 5mila euro, in modo da completare la gamma di prodotti alternativi. Per il prossimo anno stiamo lavorando anche su un fondo Eltif con una soglia 10mila euro, sempre per consentire un’opportuna diversificazione nei portafogli degli investitori

Per i clienti istituzionali e gli high net worth individual cosa avete in serbo?

Per questo target abbiamo progetti molto interessanti: vogliamo diventare il loro punto di riferimento, caratterizzandoci come un operatore che investe anche in Italia. Abbiamo appena lanciato un fondo di fondi in private equity (Global Invest ) in collaborazione con Hamilton Lane tra i più grandi operatori del settore (circa 500 miliardi di dollari di masse). A queste si aggiungeranno soluzioni taylor made con soglie di investimento più alte (500mila euro). A livello di gruppo su un totale di 220mila clienti in termini di masse questo target vale per circa il 40%

A livello di formazione e di sviluppo del team di gestori cosa state facendo?

Stiamo costruendo un team, reclutando persone che arrivano dal mondo del private equity, venture capital e private debt con l’obiettivo di costruire una scuola gestionale d’eccellenza come l’abbiamo realizzata nella nostra Sgr dedicata al mondo dei fondi Utics.Il nostro progetto sta attirando talenti e stiamo costruendo una serie di partnership (quella con Hamilton Lane è solo una delle tante di cui ci avvarremo) con grossi player internazionali per mettere a disposizione della nostra clientela fondi di fondi.