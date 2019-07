La notte in cui a Chernobyl persero il controllo del reattore n.4 La fusione del nocciolo del reattore e i due scoppi che ne scoperchiarono il tetto, scaraventando in aria i vapori radioattivi, furono il risultato di errori umani, manovre sbagliate, difetti di progettazione e fatalità dal nostro inviato Antonella Scott

3' di lettura

La sfida di Chernobyl: il futuro riparte da un arco di acciaio

CHERNOBYL - I quattro reattori RBMK di progettazione sovietica e di derivazione militare che componevano la centrale nucleare intitolata a Lenin, a poco più di 100 km da Kiev, avevano il compito di fornire il 10% dell’elettricità necessaria all’Ucraina. Propensi a improvvisi sbalzi di potenza, utilizzavano una combinazione di grafite assorbente e acqua di raffreddamento, e a sua volta l’acqua forniva il vapore usato per le turbine.

La notte del 26 aprile 1986, all’1.23, una catena fatale di errori umani, manovre sbagliate, procedure di sicurezza violate e difetti di progettazione (l’assenza di un sistema di contenimento primario del nocciolo del reattore, struttura in cemento armato sostituita a Chernobyl da una struttura protettiva in ferro) furono all’origine della fusione del reattore nel Blocco 4 della centrale.



Reattore fuori controllo

Un test di sicurezza, che avrebbe dovuto verificare se le turbine sarebbero rimaste in attività anche durante un blackout, continuando a trasmettere energia alle pompe, sfuggì di mano ai tecnici di turno: il test avrebbe dovuto essere affrontato il giorno prima, ma per non ridurre la potenza del reattore venne rinviato alla notte, affidandolo a personale impreparato.

Il test prevedeva la disattivazione dei sistemi automatici di sicurezza, incluso il raffreddamento d’emergenza. Manovre che forzarono il reattore in condizioni estreme, rendendolo estremamente instabile e conducendolo alla fusione. I tecnici avevano perso il controllo della reazione nucleare: nel momento in cui venne premuto il pulsante rosso che avrebbe fermato il reattore, la potenza era invece aumentata, insieme alla temperatura del nocciolo. Le barre di controllo che avrebbero dovuto ridiscendere per frenare la reazione si bloccarono: rimasero inseriti solo gli estensori in grafite. La potenza della reazione accelerò (120 volte la potenza massima), i contenitori del combustibile nucleare si spaccarono e questo, a contatto con l’acqua bollente e con l’aria, provocò immediatamente un picco di generazione di vapore, e un drammatico aumento della pressione.

Il primo scoppio scoperchiò il tetto e ne fece saltare in aria la copertura, che non era appunto in cemento. Il secondo scaraventò verso il cielo per qualche chilometro un’enorme quantità di vapori contaminati, soprattutto iodio e cesio. Vennero rilevati in gran parte dell’Europa, Italia compresa. L’unità 4 era stata trasformata in un vulcano, mentre il reattore che continuava a fondere iniziò a perforare il cemento sottostante e il terreno.