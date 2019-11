La notte dell’Ilva, la notte infinita di Taranto

Amianto o non amianto, qui a Taranto il sogno proibito – di notte e di giorno – è quello di diecimila persone tutte in capo all'amministrazione straordinaria, soldi pubblici per fare le bonifiche, sussidi per mezzo secolo e buona notte a tutti. E, questo, vale ancora più adesso che Arcelor Mittal ha appunto spedito la lettera di "riconsegna" dell'impresa allo Stato italiano.

Sporco ovunque e quella vecchia regola

La notte a Taranto, però, non è buona. Fai il giro dei parcheggi di ingresso dell'impianto, rimani abbacinato dalla intensità della luce delle nuove scritte Arcelor Mittal, senti quel rumore particolare di acciaieria in funzione e di grilli che friniscono negli uliveti vicini e ovunque vedi spazzatura per terra.

È così diffusa che ti chiedi se sia stata "prodotta" qui e non portata via o se sia stata portata da fuori e nessuno abbia pensato di rimediarvi. Fa impressione. Ogni impresa che si rispetti pulisce tutto intorno allo stabilimento: anche se formalmente spetta ad altri. Ogni operaio che si rispetti non sporca. E, in ogni caso, se trova sporco intorno alla "sua" fabbrica pulisce. Lo fa da solo. Lo fa con i sindacati. È sempre stato così. Ovunque. In Europa e in Nord America. È una regola base della società industriale.

Ma, davvero, uno si chiede che cosa sia diventata questa impresa, ora controllata – ancora per poco meno di un mese, fino al perfezionamento della recessione del contratto - da Arcelor Mittal. E, purtroppo, che cosa siano diventati questi operai, per non sentire più "loro" questa acciaieria. Lo sporco è dappertutto.

Mare poi cantieri e di nuovo mare

Torni in città avendo ancora in bocca il sapore ferroso dell'aria intorno all'impianto, ti siedi su una panchina che dà sul Mar Piccolo, senti l'aria del Mediterraneo della notte, ne cogli appieno nelle tue narici e con i tuoi polmoni la diversità, la consistenza e l'odore buono e ti fermi ad aspettare che i marinai escano, a metà della notte, con le loro barche.