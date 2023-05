La Notte Europea dei Musei

Una notte tra stelle, cultura e divertimento. È quanto promette l'edizione 2023 della Notte europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM, volta a promuovere l'identità culturale europea in tutti gli stati dell'Unione. In Europa saranno oltre 4.000 i musei aperti in molti dei quali saranno offerti gratuitamente eventi, visite e laboratori didattici. Un'imperdibile occasione per gli amanti della cultura e gli appassionati di arte e storia che potranno visitare fino a tarda notte i musei aderenti all'iniziativa. A Torino aderiscono tutti i musei statali così sarà possibile visitare i Musei Reali ma anche il bellissimo Planetario fino alle 24. A Milano alla Pinacoteca di Brera si aggiunge il Museo del Cenacolo Vinciano che effettuerà un'apertura serale straordinaria dalle ore 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.45) al costo simbolico di un euro. A Firenze sono aperti Gli Uffizi , La Galleria dell'Accademia e molti altri luoghi. Se Roma Capitale partecipa alla Notte Europea dei Musei, aprendo dalle 20 alle 2 di notte palazzi, ville, istituzioni, siti archeologici civici e tanti altri luoghi della cultura con un ricco programma di concerti e spettacoli dal vivo, non sono da meno le iniziative nei presidi museali di Napoli, Caserta, Reggio Calabria, Trieste, Bologna, Siracusa, Mantova, Palermo, Perugia, Ravenna e moltissime altre città del BelPaese dove sarà anche l’occasione per visitare altri luoghi della cultura e dell’intrattenimento come le università, i luoghi della politica, gli istituti e le Accademie italiane e straniere, eccezionalmente aperti di sera.

1/5 3/5 Menu